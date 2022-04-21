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«М.Видео-Эльдорадо» в I квартале 2022 г. увеличила GMV на 28%, продажи через мобильную платформу – на 45%

ПАО «М.видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо»), российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает объединенные неаудированные показатели общих продаж (GMV, gross merchandise value) за I квартал 2022 г., окончившийся 31 марта 2022 г, а также публикует обзор бизнеса и ключевые события первого квартала и после отчетной даты.

Ключевые операционные итоги за I квартал 2022 г.

• Общие продажи (GMV) группы выросли на 28,1% до 177,2 млрд руб. (с НДС).

• Общие онлайн-продажи компании выросли на 29,8% до 119,9 млрд руб. (с НДС), составив 67,7% от GMV руппы.

• Оборот мобильной платформы вырос на 44,7% до 82 млрд руб. и составил 68,4% от общих онлайн-продаж.

Средний чек составил 12 341 руб.

• Количество активных идентифицированных клиентов составило 19,3 млн, из которых доля OneRetail клиентов достигла 64% по сравнению с 58% годом ранее.

• Установки пользовательских мобильных приложений «М.Видео» и «Эльдорадо» увеличились более чем в три раза к 2021 г., достигнув 36 млн.

• Сеть магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» на конец марта 2022 г. составила 1 269 магазинов всех форматов (+11 новых магазина за три месяца) в 375 городах России (плюс шесть новых города за период).

Факторы, повлиявшие на результаты за I квартал 2022 г.

Рост общих продаж (GMV) группы в I квартале 2022 г. ускорился относительно IV квартала 2021 г. и I квартала 2021 г. и составил 28,1%. Основным фактором роста было увеличение инвестиционного спроса на бытовую технику и электронику в высоких ценовых сегментах в конце февраля и первой половине марта на фоне волатильности курса рубля, нестабильной ситуации с поставками и отказа ряда производителей от работы на российском рынке. Повышенным спросом пользовались холодильники, встраиваемая техника, компьютеры, телевизоры.

Позитивное влияние на GMV оказал также рост мобильной платформы и дальнейшее развитие технологий OneRetail. Клиенты группы продолжили активно пользоваться мобильными инструментами при совершении покупок. Трафик клиентских приложений «М.Видео» и «Эльдорадо» вырос на 95%, продажи через мобильную платформу по итогам первого квартала увеличились на 44,7% до 82 млрд руб., что составило более 46% от GMV по сравнению с 41% годом ранее.

Повышенный спрос на ряд категорий в крупной бытовой технике, возросшая необходимость в профессиональных консультациях при изменениях в ассортименте и ценовых колебаниях повысили роль магазинов при выборе товаров и совершении покупок, что позволило группе эффективно реализовать преимущество платформы OneRetail и разветвленной сети магазинов с квалифицированным персоналом и сервисом. 93% всех продаж совершались с использованием инфраструктуры магазинов группы.

«М.Видео-Эльдорадо» в I квартале 2022 г. открыла 11 новых магазинов и вышла в шесть новых городов. Около половины открытий обеспечили магазины малых форматов (пять магазинов).

В условиях волатильности валютного курса и логистических сложностей с поставками товара группа предпринимает ряд мер по сдерживанию цен, обеспечивая конкурентоспособные предложения на рынке в непростых условиях – как через инструменты «заморозки» цен, так и через возвращение промо-кампаний, запуск специальных кредитных предложений и пр.

Генеральный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес: «Российский рынок бытовой техники и электроники в первом квартале подвергся беспрецедентным изменениям. В отличие от предыдущих периодов, когда мы имели дело только с волатильностью рубля или только с нарушениями цепочек поставок, сейчас происходят структурные перемены во всех процессах: от сильных колебаний спроса до формирования нового “ядра” брендов. “М.Видео-Эльдорадо” перенастраивает и адаптирует свои текущие бизнес-процессы к новой реальности, корректируя стратегические аспекты ассортиментного планирования, доступа к глобальным поставкам и развития отношений с вендорами. Одним из фокусов для нас в этих условиях является работа с ассортиментом, как через развитие проектов с текущими партнерами, так и через привлечение новых. Так, мы увечили число вендоров и продавцов электроники, работающих через наш маркетплейс, в полтора раза за прошедший год. Модель 3P (без необходимости закупки товара) позволяет нам расширять возможности выбора для покупателей и тестировать новые бренды и категории без риска для финансовых показателей. Активный рост в первом квартале показала и техника под нашими собственными торговыми марками Hi и Novex. Например, спрос на холодильники и стиральные машины под этими марками вырос более чем в четыре раза в марте 2022 г. по сравнению с прошлым годом. После краткосрочного всплеска продаж в конце февраля-начале марта мы наблюдаем снижение потребительского спроса. Рынок бытовой техники и электроники в России стабилизировался к середине апреля, но пока остается ниже показателей прошлого года. Поэтому важным направлением работы для нас остается поддержание привлекательных розничных цен. В марте мы запустили собственное кредитное предложение, а с начала апреля начали возвращать рассрочку, регулярные федеральные промо-кампании и скидки. “М.Видео-Эльдорадо” продолжает развитие платформы OneRetail с фокусом на технологические продукты для поставщиков и партнеров маркетплейса, а также персонализацию и рекомендательные системы для клиентов, чтобы они могли лучше ориентироваться в ассортименте и продолжать делать выгодные покупки. Кроме того, компания реализует ряд новых проектов: новые форматы закупок, аналитика данных для распределения товаров по магазинам, исходя из текущего спроса и поставок. В отношении розничной сети мы ведем переговоры с арендодателями по оптимизации аренды и закрытию ряда неэффективных магазинов, не исключаем сокращения инвестиционной программы в дальнейшем. Рост доли ассортимента по модели 3P и повышение эффективности использования складов позволяет нам также отказаться от части арендованных площадей распределительных центров и сократить расходы на них».

Ключевые события I квартала 2022 г. и после отчетной даты

- «М.Видео-Эльдорадо» предприняла все необходимые меры для поддержания привлекательных и конкурентных цен на бытовую технику и электронику. С начала марта 2022 г. группа зафиксировала цены, которые действовали в феврале, примерно на 140 моделей социально-значимой техники в низких и средних ценных сегментах в 30 основных категориях. Ассортимент с низкими ценами доступен по всей стране, как в магазинах, так и онлайн. Программа продолжает действовать в апреле 2022 г. Кроме того, с апреля 2022 г. «М.Видео» и «Эльдорадо» возобновили федеральные промо-кампании со скидками до 30%.

- Группа в марте 2022 г. запустила специальный кредитный продукт в формате «10-10-10»: первоначальный взнос в размере 10%, срок погашения составит 10 месяцев, а сумма переплаты порядка 10%. Предложение доступно клиентам «М.Видео» и «Эльдорадо» во всех розничных магазинах и онлайн. Еженедельный объем кредитных заявок после старта предложения увеличился в два раза. В апреле 2022 г. группа также запустила предложения по рассрочке.

- Группа располагает достаточным ассортиментом, чтобы удовлетворить имеющийся на рынке спрос, и находится в контакте со всеми крупнейшими производителями. «М.Видео-Эльдорадо» перед началом летнего сезона сформировала ассортимент техники, которая наиболее востребована у покупателей весной и летом: холодильники, мини-холодильники и морозильные камеры, товары для приготовления пищи (миксеры, мясорубки, соковыжималки, кухонные комбайны и др.), посуда, электроинструменты, садовый и дачный инвентарь. Потребителям предлагается широкий ассортимент климатической техники в различных ценовых сегментах: вентиляторы и мобильные кондиционеры, воздухоочистители, водонагреватели.

- «М.Видео-Эльдорадо» в рамках развития собственного маркетплейса продолжает расширять доступный ассортимент техники и электроники, предлагая партнерам омниканальные форматы работы, выгодные условия и площадки с высоким трафиком для ведения бизнеса. За год количество партнеров маркетплейса увеличилось в полтора раза. Всего на платформах «М.Видео» и Эльдорадо» представлено порядка 180 тыс. товаров, включая собственный ассортимент и предложения от других ритейлеров и производителей. В марте 2022 г. к платформе «М.Видео-Эльдорадо» присоединились в полтора раза больше новых продавцов, чем в феврале и январе 2022 г. Расширение ассортимента позволяет дополнительно привлекать 200-250 тыс. заказов в месяц.

- Совет директоров ПАО «М.видео» утвердил Энрике Фернандеса на пост генерального директора группы «М.Видео-Эльдорадо». Фернандес вступил в должность 18 января 2022 г. и продолжит реализацию стратегии OneRetail, а также сфокусируется на совершенствовании операционных процессов и высочайшем качестве сервисов, развивая человеческий капитал и укрепляя лидерские позиции группы на рынке. Фернандес останется членом Совета директоров ПАО «М.видео».

- Совет директоров ПАО «М.видео» также утвердил ряд назначений в первой линейке топ-менеджмента компании: Сергей Ли был назначен на должность управляющего директора блока OneRetail, Ирина Иванова заняла позицию директора по организационной трансформации и персоналу группы «М.Видео-Эльдорадо», Анна Гарманова присоединилась к команде в качестве финансового директора группы.

- «М.Видео-Эльдорадо» и коммерческая электронная торговая площадка B2B-Center объявили о запуске первого российского сервиса сквозной автоматизации закупочной деятельности B2B Digital Supply Solution. Облачное решение позволяет любому бизнесу, независимо от размеров, быстро выстроить процесс закупок и взаимодействия с поставщиками – от поиска предложений до проведения оплат, ускорить проведение торговых процедур и все документарные процессы. Российское решение S2P («source-to-pay» - «от заявки до оплаты») позволяет гибко планировать b2b-поставки, а также интегрировать B2B Digital Supply Solution в корпоративные ERP-системы в сжатые сроки даже в условиях текущих ограничений.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) Группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 31 декабря 2021 г. группа объединяет 599 магазинов под брендом «М.Видео», 659 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 370 городах России. Общая площадь магазинов складской инфраструктуры Группы составляет 2 147 тыс. кв. м.

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