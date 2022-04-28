Госкорпорация «Росатом» запустила онлайн-систему подбора персонала для атомной отрасли

«Росатом» вместе с компаниями VK и Skillaz запустил сервис «Цифровой подбор», центром внимания которого стали люди – те, кто работает в «Росатоме», стажируется или только собирается начать карьеру в большой семье предприятий отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Новая цифровая рекрутинговая платформа позволяет как HR-специалисту быстро находить кандидатов нужного профиля, так и соискателю легко ориентироваться во всем многообразии возможностей, которые дает «Росатом», ведь здесь собрана информация о предложениях всех крупнейших предприятий атомной отрасли.

Кандидату достаточно ввести в строку поиска желаемую должность и настроить нужные фильтры: тип занятости, график работы, страну и прочее. Тут же «Цифровой подбор» выдает список актуальных вакансий. Остается лишь откликнуться. Время от отклика до встречи с рекрутером сократилось до одного дня, ведь теперь собеседование можно пройти в формате видеоинтервью или выполнить тестовые задания здесь же, на платформе.

Важно отметить, что и оформлением сотрудников на работу теперь занимается робот – именно он перенесет все данные кандидата во внутреннюю систему организации, что существенно сократит время от первого знакомства кандидата с вакансией до выхода на работу.

«“Росатом” ежегодно нанимает на работу тысячи соискателей от студентов до профессионалов в самых разных областях. Для нас важно быть прозрачными и понятными рынку, показывать все многообразие направлений деятельности наших предприятий от традиционных бизнесов, напрямую связанных с ядерной энергетикой, до новых направлений. Мало кто знает, что “Росатом” – это и цифровые проекты и композитные материалы, и ядерная медицина, и ветропарки и многое другое. Проект “Цифровой подбор” призван показать всю палитру возможностей для соискателей, а главное, сделать путь в единую команду “Росатома” простым, удобным и быстрым», – сказала директор департамента кадровой политики ГК «Росатом» Оксана Кармишина.

В ближайшем будущем на сервисе появится возможность оформиться на работу удаленно: подписать все документы можно будет с помощью электронной цифровой подписи. Кроме того, для подбора кандидатов планируется подключить функции семантического анализа резюме: можно будет определить, насколько соискатель подходит на ту или иную вакансию.

На Едином карьерном портале есть отдельный раздел для молодых кадров, где размещена информация не только о вакансиях, целевом обучении, практиках и стажировках для молодежи, но также свежие новости о мероприятиях «Росатом» для школьников, студентов и выпускников по всей стране.

«Нашей целью было создать единую систему для всего многообразия предприятий “Росатома”, выстроить универсальный автоматизированный процесс с интеграциями с внутренними системами и порталом. Несмотря на трудности из-за особенности бизнеса группы компаний, мы смогли в кратчайшие сроки разработать и внедрить систему, а теперь с нетерпением ждем первых результатов», – сказал Андрей Крылов, СEO и основатель Skillaz.

***

Росатом – это больше 350 организаций и свыше 290 тыс. сотрудников, более 1700 выпускников вузов, приходящих в отрасль ежегодно, более 5000 практик и стажировок для студентов. Госкорпорация набирает молодых специалистов и профессионалов из самых разных областей: от ядерной энергетики и машиностроения до аддитивных технологий, суперкомпьютеров и единственного в мире атомного ледокольного флота.

Автоматизированная платформа для массового найма Skillaz была создана в 2014 г. российскими предпринимателями. В портфеле компании такие клиенты как Сбербанк, «Мегафон», «Газпром нефть», РЖД, «Росатом», «М.Видео» и др.