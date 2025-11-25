«МойОфис» попытается обогнать MS Office за счет искусственного интеллекта

Возглавив компанию-разработчика пакета «МойОфис», выходцы из «Лаборатории Касперского» пришли к выводу, что в лоб догнать зарубежные аналоги по функциональности не удастся. Теперь компания сделала ставку на внедрении ИИ-функциональности, основанного на общедоступных LLM-моделей.

Турбулентности в «МоемОфисе»

Компания «Новые облачные технологии» (НОТ) анонсировала 12 новых изменений в своем флагманском продукте «МойОфис».

Анонс, который состоялся на партнерской конференции, посвященной новинкам, сделала новая управленческая команда НОТ.

С 2019 по 2024 гг. «Лаборатория Касперского» (ЛК) купила контрольную долю (68,8%) «Новых облачных технологий» и сменила менеджмент - в частности, из управления компанией вышел ее основатель Дмитрий Комиссаров (сохранивший 5% капитала). Сейчас НОТ возглавляет выходец из ЛК Вячеслав Закоржевский. Евгений Бабаев работает директором по продуктам в «МойОфис».

НОТ Разработчики «МойОфис» делают ставку на внедрении ИИ-функциональности, основанного на общедоступных LLM-моделей

Как признает Закоржевский, по состоянию на осень 2024 г. в компании наблюдалась «системная турбулентность»: медленная разработка, нарушенные обещания и непрозрачные «роадмапы» (дорожные карты). Но за счет обновления команды и интеграции с ЛК удалось найти системное решение, утверждает гендиректор НОТ.

В том числе средний уровень исполнения SLA вырос до 98%, а время вывода на рынок новых улучшений (time to market) снизилось на 30%. В то же время деятельность НОТ остается дотационной, признал основатель ЛК Евгений Касперский, и призвал активнее покупать продукты компании.

Изменения на глобальном рынке офисного ПО

Евгений Бабаев напомнил, что рынок офисного ПО был сформирован в 1990-е годы корпорацией Microsoft благодаря ее продукту Microsoft Office. Но с 2016 по 2023 гг. появилось более 15 продуктовых ниш, которые либо никогда не стали частью Microsoft Office либо могли в ее состав с задержкой 3-5 лет. Среди них - Zoom, Miro и пр. Объем соответствующих решений оценивается в $17,5 млрд.

В 2023 г. появился новый рынок Digital Workspace (графическое представление потока задач), оцениваемый в $7 млрд.

Благодаря инструментам искусственного интеллекта (ИИ) и LLM, стал образовываться рынок мгновенного создания и трансформации контента, который в 2026 г. будет оцениваться в $13 млрд. Сейчас на рынке ИИ-решений для офиса присутствуют десятки решений из таких областей, как чат-боты, создание текстов, презентаций, таблиц, изображений, анализа кода, визуализации данных, workflow и др.

При этом рынок занимается новыми игроками: новые, функциональность создания презентация с помощью ИИ доступен не в Figma и не в Miro, а в новом продукте - Gamma.

Критический момент, по мнению Бабаева, наступит до конца 2026 г., когда, благодаря нарастающему числу пользователей ИИ, доверие к таким инструментам вырастит и «уже никто не будет корчить лицо от упоминания LLM». Но к этому моменту созданы российские продукты, чтобы не отдать рынок иностранным решениям.

Ставка на искусственный интеллект вместо попытки «догнать в лоб»

В то же время Бабаев признал: пользователи «МоегоОфиса» жалуются на недостатки в продукте функциональности, аналогичной Microsoft Office, а ресурсы компании небезграничны. Но большинство российских решений так и не смогли на 100% заменить иностранные продукты.

Их «догнать в лоб» не удастся: если отставание происходит на три года, то за это время конкуренты смогут уйти еще дальше. Поэтому, по мнению руководителей НОТ, нужно найти способ «перепрыгнуть через отставание, а не бежать по прямой».

В связи с этим в компании решили не разрабатывать то, что уже устаревает, а эффективно закрывать «гэп» (быстрее использовать современные технологии для решения задач пользователей). При этом в компании не забывают, что некоторая функциональность может быть реализована только традиционным способом.

ИИ-продукты в «МойОфис»

Значительная часть представленных НОТ анонсов связана с технологиям ИИ. Бабаев уверен, что компания сможет занять свое место на этом формирующемся рынке и создать конкурентоспособные продукты мирового уровня.

С ИИ связана почти половина представленных новинок: платформа для оркестрации ИИ-моделей, чат-АИ, аудиозаметки, создание презентаций с помощью ИИ, транскрипция и саммаризация и и функционал ИИ, встроенный в редакторы. На II квартал 2026 г. запланировано создание ИИ-помощника в «МояТаблица».

Руководитель направления массового сегмента НОТ Светлана Райцева признает, что первое время ИИ плохо справлялся с задачей создания презентаций: генерировала странные картинки, путал структуру презентаций и т.д. Но сейчас ситуация поменялась и с помощью ИИ можно заменить 80% офисных презентаций.

При этом скорость создания презентаций увеличивается на 80%, повышается качество (65% информации люди воспринимают через визуальные образцы), также компания может экономить на услугах дизайнеров и подрядчиков. Хотя в некоторых случаях профессиональные дизайнеры все-таки могут создавать более креативные и творческие презентации, признает Райцева.

Благодаря же другому сервису от НОТ - «МойОфис Голосовые заметки AI» сотрудник может надиктовать свои идеи. После его распознания, с разбивкой на предложения и расставленной пунктуацией, затем - также с помощью ИИ - будет сгенерирован контент: письма, посты, списки дел, контента для презентации и др.

Особенности ИИ в «МоемОфисе»

Бабаев подчеркнул: компания не занимается обучением собственной LLM-модели, а использует общедоступные модели. По мнению топ-менеджера НОТ, создать собственную LLM-модель может еще лишь ограниченное число компаний в мире, и, по его мнению, даже «Яндекс» сейчас от собственной модели уходит в DeepSeek и Qwen.

Ограниченно функциональность ИИ доступна и по модели on premise (на сервере заказчика): например, презентации с помощью ИИ уже можно делать в закрытом контуре. А вот функционал расшифровки голосовых заметок пока доступен только «в облаке». Закоржевский признает, что корпоративные пользователи чувствительны к утечкам информации и для предпочтительно использование продуктов в закрытом контуре. Но при этом от пользователя будет требоваться наличие серьезной вычислительной инфраструктуры.

Другие обновления в «МоемОфисе»

Среди других новичков НОТ: плагинизация на Python, интеграция плагинов с медиа-объектами, интерпретатор VBA, веб-редакторы в доске, функциональность заметок (в корпоративном мессенджере Squadus и в «МойОфис Документы Онлайн»), мобильные редакторы (для мобильных устройств и смарт-панелей) и портал для создания корпоративных сайтов. Закоржевский говорит, что функциональность «веб-редактора в доске» отсутствует даже у Miro, а плагинизация помимо Python будет доступна и на JavaScript.