Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow

Венчурный фонд НТИ под управлением инвестиционной компании Kama Flow, участниками которой также является венчурный фонд VEB Ventures, проинвестировал 206 млн руб. в российского разработчика ПО в сфере бизнес-планирования и оптимизации цепей поставок для производственных и торговых компаний GoodsForecast. Средства будут направлены на развитие платформы интегрированного планирования GoodsForecast Integrated Planning Platform на базе технологий искусственного интеллекта и аналитики больших данных. Об этом CNews сообщили представители VEB Ventures.

Платформа обеспечивает автоматизацию полного цикла интегрированного планирования для широкого класса производственных и торговых предприятий, включая как сектор товаров народного потребления, так и тяжелой промышленности. Благодаря low-code подходу, ее настройка и внедрение производятся в короткие сроки без привлечения профильных технических специалистов, а использование позволяет повысить точность планирования и сократить издержки по всей цепи поставок более, чем на 20%.

Решения GoodsForecast используются предприятиями из различных сфер деятельности, среди клиентов — группа «Черкизово», Корпорация «Технониколь», Группа Компаний «Русагро», международная группа «Кнауф», фармацевтическая компания «Пульс», ГК «О’кей», сеть супермаркетов «Верный», сеть супермаркетов «Перекресток», ПАО «М.Видео» и др.

Андрей Лисица, генеральный директор GoodsForecast: «Рынок предиктивной аналитики в России активно развивается, а потенциал для более качественного планирования у подавляющего большинства компаний еще далеко не исчерпан. Интеграция процессов планирования позволяет компаниям достичь существенного повышения объемов продаж, снижения издержек, обеспечить прозрачность и масштабируемость процессов. Наши клиенты — это крупный бизнес, и исторически мы конкурировали в своей нише с глобальными вендорами, однако сложившийся курс на импортозамещение открывает новые возможности для роста GoodsForecast. Совместное партнерство с Kama Flow позволит существенно расширить клиентскую базу, повысить скорость развития компании, а также сделать первые шаги на зарубежных рынках».

Евгений Борисов, партнер Kama Flow: «В условиях ограничений и ухода иностранных компаний продукты GoodsForecast способны оперативно закрыть потребность в решении рутинных задач и возросших проблем поставщиков на фоне глобального разрыва цепочек поставок. Мы ожидаем, что вслед за мировым, российский рынок supply chain-решений кратно вырастет. Уверены, что благодаря команде с сильными научными компетенциями в сфере ML, собранной уникальной библиотеке алгоритмов прогнозирования и доказанной более чем сотней успешных кейсов эффективности, компания в ближайшей перспективе займет уверенное лидерство на рынке».

Олег Теплов, генеральный директор VEB Ventures: «Наша задача – помочь отечественным предприятиям максимально оперативно адаптироваться к новым реалиям для комфортного ведения бизнеса в России, предоставив конкурентоспособную и качественную альтернативу западным вендорам. Платформа от GoodsForecast одно из таких решений, которая не только сможет закрыть все актуальные вопросы, связанные с импортозамещением, перераспределением цепи поставок, но и определит периоды дефицита и предоставит данные в формате ежедневного мониторинга об упущенных продажах. По нашим данным IT-enterprise решения и вложения в него для управления цепочками поставок ежегодно будут увеличивается минимум на 13%. Кроме того, согласно недавним исследованиям, реорганизация цепочек поставок, основанная на применении таких передовых технологий, как искусственный интеллект, машинное обучение или блокчейн, приводят к снижению издержек операционной деятельности компании минимум на 30%. А применение высокотехнологичного ПО для управления Supply chain системой становится ключевым компонентом для реализации стратегии по цифровизации бизнеса, повышая качество обслуживания как клиентов, так и устойчивость всей логистической системы в целом».

Вадим Медведев, генеральный директор Фонда поддержки проектов НТИ, экс-директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки: «Многие приглядываются к тому, как мы делаем и что мы делаем. Достижения, которые мы демонстрируем миру, для многих являются примером и опорными как методиками в образовании, так и технологиями в использовании. Мы можем и должны сегодня расширять линейку продуктов и технологий, с которыми мы конкурируем на мировом рынке, учитывая глобальную повестку. Абсолютно точно верными являются наши усилия по развитию роботизированных комплексов, автоматизации и планирования. Технологии оптимизации и автоматизации процессов могут существенно упростить и улучшить функционирование всей цепочки поставок и повысить операционную эффективность предприятия в целом»

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GoodsForecast (ООО «Гудфокаст») создана в 2013 г. на базе компании «Форексис», основанной группой математиков из вычислительного центра Российской академии наук (РАН) и МГУ. Среди клиентов – крупнейшие российские компании из сектора FMCG, ритейла и промышленности (группа «Черкизово», корпорация «Технониколь», группа компаний «Русагро», международная группа «Кнауф», фармацевтическая компания «Пульс», ГК «О’кей», сеть супермаркетов «Верный», сеть супермаркетов «Перекресток», ПАО «М.Видео» и др.). Основатели – Александр Черепнин, Андрей Лисица, Сергей Котик, Даниил Каневский. Является грантополучателем Фонда содействия инновациям и РФРИТ. Резидент Сколково с 2013 г.

Венчурный фонд Национальной технологической инициативы (НТИ) под управлением инвестиционной компании Kama Flow, создан при участии РВК. Инвестирует в российские deep tech проекты на ранних стадиях. В числе приоритетных направлений – искусственный интеллект, технологии анализа и хранения больших данных, микроэлектроника, цифровая медицина, новые материалы и передовые производственные технологии. В 2020 г. к фонду присоединился VEB Ventures с объемом обязательств 1,5 млрд руб. На текущий момент объем фонда составляет 3,5 млрд руб.

Kama Flow – частная инвестиционная компания. Работает с технологическими стартапами ранних стадий в различных секторах с наукоемкой составляющей и интеллектуальной собственностью. Под управлением компании находится Венчурный фонд НТИ.

VEB Ventures – компания группы ВЭБ.РФ, созданная для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами. Среди приоритетов VEB Ventures — финансирование перспективных компаний с привлечением собственных средств, средств частных и государственных фондов, а также содействие российским стартапам в выходе на международные рынки. Компания предлагает проектам не только венчурные инвестиции, но и инструменты поддержки операционного управления, а также доступ к финансовым продуктам компаний Группы ВЭБ.РФ. Это позволяет формировать схемы поддержки российских инновационных компаний с учетом их индивидуальных потребностей, в том числе для содействия выходу на международные рынки. В 2020 г. VEB Ventures присоединился к Венчурному фонду НТИ с объемом обязательств 1,5 млрд руб.