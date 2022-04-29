Angara Security увеличила выручку на 92% за 2021 год

Совокупная выручка Angara Security по итогам 2021 финансового года выросла на 92% и составила 6,113 млрд руб. Это позволило сохранить лидерство в ИБ-отрасли по темпам роста.

В группу компаний Angara Security входят системный интегратор Angara Security, коммерческий Security Operations Center — Angara SOC и сервис-провайдер услуг кибербезопасности по модели подписки — Angara MSS.

«За прошедший год нами было завершено более 150 проектов, в т.ч. таких масштабных, как поставка, внедрение и настройка аппаратно-программных комплексов шифрования в 92 региональных объектах менее чем за 6 недель. Качественный и оперативный подход, отмечаемый нашими заказчиками, который год находит свое отражение в финансовых результатах компании», — отметил основатель и генеральный директор Angara Security Сергей Шерстобитов.

В 2021 г. Angara Security увеличила долю выручки от финансовой отрасли, второе место занимает госсектор, третье место принадлежит телекому и ИТ.

«Мы накопили богатый опыт в кибербезопасности финансовых и страховых компаний, госструктур и телеком-операторов за 7 лет работы. Это позволяет нам предлагать клиентам высокий уровень экспертизы и сервиса, после которых они выбирают нас из года в год. Для нас важно не только отвечать потребностям бизнеса, но и быть надежным партнером. С этой целью мы выбрали одним из принципов работы брать на себя обязательства перед людьми, а не абстрактными юридическими лицами», — сказал Сергей Шерстобитов.

Одним из факторов, позволивших достичь столь высоких финансовых показателей и стремительных темпов роста, можно считать особое внимание компании к подбору персонала и к обеспечению условий работы.

Кроме того, в 2021 г. компания расширила географию присутствия, открыв офис в Тюмени. Сегодня команда Angara Security насчитывает более 200 специалистов, две трети из которых — сертифицированные технические эксперты в области ИБ. Квалификация сотрудников была дополнительно подтверждена в декабре 2021 г. — команда Angara SOC заняла 2 место на Национальном киберполигоне.

В 2022 г. Angara Security планирует развить успех, в том числе благодаря расширению портфеля клиентов и вендоров, а также экспертизы сотрудников и как следствие — перечня предлагаемых услуг.