CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Телеком
|

«Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 млн рублей

«Таттелеком» опубликовал информацию о решениях, принятых акционерами по итогам 2021 г. Одним из ключевых вопросов годового общего собрания стало утверждение выплаты дивидендов по результатам прошедшего года в размере 893 млн руб.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 19378784772 размещенными голосующими (обыкновенными) акциями «Таттелеком», что составляет 92,9707% от их общего числа. Таким образом, кворум для проведения общего собрания акционеров «Таттелеком» был обеспечен.

На выплату дивидендов, согласно решению акционеров, будет направлено 50% чистой прибыли за прошлый год – 893164388,74 руб. (0,04285 руб. на 1 акцию) – за всю историю компании это рекордная сумма дивидендов. Напомним, чистая прибыль «Таттелеком» за 2021 г. составила 1786,2 млн рублей, что на 9% выше результата 2020 г. (1638,1 млн рублей).

Также установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 18 мая 2022 г.

Акционеры компании избрали совет директоров, состав которого немного изменился. В совет вошли: Сергей Алексеев, Альберт Нафигин, Айрат Нурутдинов, Валерий Сорокин, Денис Сотов, Лутфулла Шафигуллин, Альберт Яковлев.

Акционеры также утвердили: годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Таттелеком» по результатам 2021 г/, состав ревизионной комиссии «Таттелеком», аудитора для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Несостоявшегося поставщика техподдержки российской СУБД для Минфина отлучили от госзаказа

Google заставляет российских разработчиков даром раздавать платные приложения

В России выпущена замена бежавшему из страны TeamViewer

Уволенный глава китайской «дочки» ARM отказывается уходить из компании и не отдает печать, несмотря на вмешательство властей

«Почта России» с двух попыток не сумела купить память и диски для своих ПК

У сбежавшей из России Dell арестовали счета на 800 миллионов

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автомобильные холодильники: выбор ZOOM

Как защитить аккаунты в социальных сетях от взлома: 10 советов

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Показать еще

Наука

Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен

Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса

Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер
Показать еще