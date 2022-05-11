Стартап Green Growth привлек $200 тыс. для платформы по картированию и мониторингу урожайности в режиме реального времени

Green Growth, международный разработчик технологии картирования урожайности в режиме реального времени, объявляет о закрытии pre-seed раунда на сумму $200 тыс. от Европейского фонда New Nordic Ventures.

Growth Yield Monitor – это SaaS-платформа, которая в режиме реального времени отображает фактическое распределение урожая с каждого гектара земли. Важным конкурентным преимуществом является то, что данные берутся непосредственно с зерноуборочных комбайнов с помощью plug&play-устройства, состоящего из набора датчиков и сенсоров, объединенных в единую архитектуру. Далее данные обрабатываются, агрегируются и чистятся в облаке и мгновенно отображаются в удобном веб-приложении. Ценность этих карт заключается в том, что они «подсвечивают» зоны с низкой и высокой продуктивностью, что позволяет снизить норму внесения удобрений, семян и средств защиты растений (СЗР), при этом увеличивая общий тоннаж урожая по полю. Такой подход являются важным элементом устойчивого земледелия с учетом глобальных вызовов, которые стоят перед индустрией сельского хозяйства. Компания уже начала полноценные продажи и активно расширяет клиентскую базу. Инвестиции будут использованы для дальнейшего развития продукта и экспансии на глобальные рынки.

Компания основана выходцами из России – Альфией Каюмовой (генеральный директор и соучредитель) и Евгением Савиным (исполнительный директор и соучредитель). До основания Green Growth Альфия Каюмова работала в инвестиционно-финансовой сфере, где с 2017-2021 гг. занимала должность вице-президента по инвестициям в крупной ИИ-стартапе. Евгений Савин имеет ученую степень кандидата наук по физике частиц и опыт работы в технологических компаниях России и США. Последнее время работал менеджером продукта в «Яндекс.еде».

Green Growth Yield Monitor состоит из масштабируемого устройства по сбору фактической урожайности и программного обеспечения для визуализации этих данных с запатентованными алгоритмами, объединенными в единое решении. Аналитика продуктивности поля позволяет сократить использование удобрений и СЗР как минимум на 10% в следующем сезоне. Долгосрочное применение технологии способствует сохранению почвы для будущих поколений.

Урожайность – это важнейший показатель эффективности работы хозяйства за год. С помощью решения Green Growth фермеры получают доступный и точный инструмент валидации экспериментов и общей эффективности за год, тем самым устраняя интуитивный и субъективный фактор в ведении деятельности.

Ключевые преимущества: универсальность: подходит для любых зерноуборочных комбайнов независимо от года выпуска, марки и модели. Хозяйство может иметь парк совершенно разных машин, занятых в уборке одного и того же поля – с Green Growth у них будет точная карта урожайности; масштабируемость: минимальное взаимодействие со стороны водителя комбайна. Все управление осуществляется из офиса через веб-приложение; простота: калибровку можно выполнить в любое время из любого места без необходимости остановки уборочного процесса; доступная цена: на 75-80% ниже зарубежный аналогов; быстрая самостоятельная установка: до 2 часов; высокая точность данных: 95% и выше.

Альфия Каюмова, генеральный директор и соучредитель Green Growth, сказала: «Сельское хозяйство — одна из самых динамично развивающихся отраслей. Она столкнулась с глобальным вызовом прокормить быстро растущее население при истощающихся ресурсах. В связи с этим фермерам необходимо переходить от экстенсивного ведения деятельности к интенсивному, наращивая свою эффективность на каждом гектаре своей земли. Поэтому мониторинг урожайности – просто необходимый инструмент на пути к продовольственной безопасности и устойчивому сельскому хозяйству. Наша миссия – привнести в агропромышленный сектор лучшие передовые технологии в области программной, аппаратной части, электроники, физики, IoT. Мы верим, что не получили Землю в наследство от наших предков, а взяли в аренду у наших потомков».

Евгений Савин, исполнительный директор и соучредитель компании Green Growth, отметил: «Сельскохозяйственный рынок очень быстро адаптируется к новым технологиям. Беспилотное вождение уже не является новшеством, современные тракторы и комбайны зачастую включают больше технологий, чем автомобили. Логично, что управление этими технологиями и работа с собранными данными – это большая ценность. Изначально основные решения разрабатывались внутри экосистем крупных компаний, однако сейчас появляется все больше стартапов, привносящих на рынок новые потрясающие продукты. Тем не менее, множество различный приложений и технологий может быть сложным для восприятия для конечного пользователя. Сезон выращивания урожая занимает целый год, поэтому у пользователя нет времени перебирать и тестировать всевозможные решения, которые предоставляет рынок. Именно поэтому мы не предлагаем уже придуманное решение, а постоянно общаемся с фермерами, строим и тестируем гипотезы, и строим продукт, в нужности которого не стоит сомневаться. Мы стремимся сделать действительно полезное решение, которое поможет фермерам получать больше данных для оптимизации посевов и увеличения конечного урожая».