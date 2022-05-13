Softline заключила соглашение о сотрудничестве с Компьютерной академией TOP

Глобальный поставщик решений и сервисов Softline заключил с Компьютерной академией TOP меморандум о сотрудничестве. Компании намерены разрабатывать и реализовывать совместные образовательные проекты, в том числе и международные, с целью улучшения качества образования в сфере информационных технологий. В рамках партнерства уже проведен ряд мероприятий. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Так, в апреле 2022 г. специалисты Softline организовали экскурсию в столичном офисе компании для учащихся ИТ-колледжа академии. Студенты познакомились с направлениями деятельности провайдера, узнали о перспективах трудоустройства и получили ответы на интересующие их вопросы от экспертов Softline.

Компьютерная академия TOP осуществляет образовательную деятельность в сфере ИТ уже более 22 лет. Московский международный колледж цифровых технологий «Академия TOP», входящий в академию, ведет подготовку профессиональных ИТ-специалистов по наиболее востребованным и перспективным направлениям будущего: программированию, дизайну, системному инжинирингу и т.д.

Softline, развивая корпоративную социальную ответственность, поддерживает инициативы академии. В рамках партнерства компании намерены сотрудничать по широкому кругу вопросов – это и совместная разработка интеллектуальных продуктов (электронных средств обучения, учебных и методических пособий, обучающих программ и т.д.), и проведение совместных мероприятий, и работа над созданием учебно-методического контента, а также привлечение экспертов для оценки уровня знаний студентов при проведении итоговых аттестаций и многое другое.

На сегодняшний день при поддержке Softline уже состоялся ряд мероприятий для подростков, обучающихся в академии. В частности, для учеников колледжа была проведена экскурсия в компанию партнера. Кроме того, для студентов академии компания Softline совместно с вендором провела хакатон, в ходе которого участники соревновались в выполнении задач по графическому дизайну. На данный момент для ребят запланирована еще одна экскурсия в офис вендора.

«В настоящее время развитие ИТ-отрасли не представляется без качественного ИТ-обучения. Мы рады поддержать инициативы нашего партнера Компьютерной академии TOP, нацеленные на повышение конкурентоспособности профессионального образования. В то же время мы понимаем, что чрезвычайно важен как сам процесс образования, так и дополнительные мероприятия, которые также влияют на мотивацию учащихся. Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем содействии нашему партнеру в достижении его главной цели – организации осознанного, интересного, результативного и практико-ориентированного обучения для своих студентов», – отметил Александр Миловидов, руководитель группы продаж компании Softline.

«Для нашего учебного заведения очень важно сотрудничество с ведущими ИТ-компаниями. Уже на первом году обучения наши студенты могут посетить компании-партнеров, «примерить» на себя различные ИТ-направления, познакомиться с особенностями и перспективами будущей профессии, а также выбрать будущего работодателя. Мы благодарны Softline за поддержку наших активностей и уверены в том, что такое плодотворное партнерство поможет нам формировать у наших учеников интерес к востребованным ИТ-специальностям и развивать их профессиональные знания», – сказала Елена Волченкова, руководитель Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия TOP».

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Компания Softline – глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2020 финансовом году ее оборот достиг $1,8 млрд. В октябре 2021 года компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.