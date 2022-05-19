Минцифры: ИТ-компании подали заявления на отсрочку от армии для 8,7 тыс. сотрудников

Минцифры России сообщило от том, что ИТ-компании направили заявления для оформления отсрочки от армии более 8,7 тыс. своих специалистов. Всего на «Госуслугах» было подано более 2 тыс. заявок почти от 2 тыс. организаций. Минцифры заранее направило аккредитованным компаниям специальные формы для внесения в них данных сотрудников. Заявления на «Госуслугах» принимались до 1 мая (включительно).

Средний возраст специалистов, претендующих на отсрочку, – 24 года, стаж работы – около 2 лет. Молодых людей в возрасте 21-23 лет среди них – более 3, 5 тыс. Из регионов наиболее представлены Москва (почти 1,7 тыс. человек), Московская область (почти 800 человек), Санкт-Петербург (более 600 человек), Республика Татарстан (более 350 человек), Новосибирская область (более 300 человек).

Самая распространенная специальность среди сотрудников ИТ-компаний, претендующих на отсрочку от армии, – «Информатика и вычислительная техника». Диплом по этой специальности имеют более 1100 человек.

В списке самых популярных специальностей также: «Информационные системы и технологии» (более 740 человек); «Прикладная математика и информатика» (более 680 человек); «Программная инженерия» (570 человек); «Прикладная информатика» (более 550 человек).

Условиями предоставления отсрочки являлись следующие критерии: гражданство РФ; возраст — от 18 до 27 лет (родившиеся с 1 апреля 1995 г. по 15 июля 2004 г.); работа по трудовому договору; нормальная продолжительность рабочего дня; высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку; работа в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 г. или устройство на работу в течение года после окончания учебы.

Все полученные списки будут направлены в Минобороны России до 1 июня. После 1 июня призывные комиссии будут принимать решения об отсрочке.

После того, как сотрудник получит повестку, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку от армии. Ему понадобятся: паспорт; документ воинского учета; водительское удостоверение (при наличии); подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем; подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2022.

Минцифры ведет работу по совершенствованию процедуры подачи заявлений, опираясь на мнение ИТ-отрасли. Прием заявок от компаний в рамках осеннего призыва начнется в июле 2022 г.