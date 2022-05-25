«Связной» поможет в старте бизнеса начинающим предпринимателям

Технологический ритейлер «Связной» совместно с компанией «Единый банковский центр» запускает сервис для предпринимателей «Близко к бизнесу», позволяющий получать услуги в одном из многочисленных офисов розничной сети. Первым из проектов «Близко к бизнесу» станет возможность непосредственно в магазинах «Связного» зарегистрировать юридическое лицо или статус индивидуального предпринимателя, а также получить базовые услуги для успешного старта.

Оператор сервиса – компания «Единый банковский центр» – займется подготовкой пакета документов, необходимого для дистанционной регистрации бизнеса в ФНС России, а также подберет оптимальное предложение по открытию счета и другим услугам от широкого круга поставщиков. В числе прочего клиенты могут бесплатно выпустить электронно-цифровую подпись, а также бесплатно получать консультации бухгалтера в течение первых двух недель работы бизнеса. Партнерами – поставщиками услуг сервиса «Близко к бизнесу» являются ведущие банки по работе с МСБ, такие как ВТБ, «Тинькофф банк», «Дело банк».

«Мы очень ценим предпринимательскую инициативу, смелость быть первым и оригинальность бизнес-идеи. Именно для начинающих предпринимателей совместно с нашим партнёром – компанией «Единый банковский центр» - мы запустили сервис «Близко к бизнесу», чтобы помочь на самом сложном, первоначальном этапе юридической регистрации стартапа. Теперь все необходимые услуги можно получить в режиме одного окна от большой и надежной компании. В существующей новой реальности всем нужно быть эффективными, в том числе за счет совместного использования инфраструктуры и процессов, и здесь «Связной» может быть полезен очень многим областям бизнеса», – сказал Максим Следков, вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам компании «Связной».

«Одним из главных психологических барьеров для человека, начинающего свое дело, являются бюрократические процедуры и сложность выбора из тысяч предложений от разных банков и компаний. С запуском «Близко к бизнесу» ему достаточно просто прийти в ближайший офис «Связного» и заполнить необходимую форму. Современный сервис предельно упрощает взаимодействие с контролирующими органами и поможет подобрать именно те услуги, которые нужны предпринимателю на данном этапе развития его бизнеса, и по наиболее привлекательной на рынке цене», – отметил генеральный директор компании «Единый банковский центр» Дан Хугаев.