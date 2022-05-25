«ТЭК Торг» автоматизировала обработку закупочной документации с помощью платформы для потокового ввода данных

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК торг» автоматизировал обработку закупочной документации с помощью платформы для потокового ввода данных. Проект реализовали компания Content AI, российский разработчик технологий интеллектуальной обработки информации, и системный интегратор DM Solutions. Новый сервис позволяет до десяти раз сократить трудозатраты специалистов по госзакупкам в сфере медицины и строительства.

Теперь заказчикам намного удобнее проверять заявки на участие в тендерах по закупкам медицинского оборудования. Система позволяет автоматически на этапе рассмотрения заявок, поданных на участие в закупках, проверять комплектность документов, таких как регистрационные удостоверения на лекарства и медицинские изделия, сертификаты и выписки, извлекает из них значимые данные и проводит проверку их подлинности. Благодаря такому подходу на проверку закупки товаров и услуг медицинского направления уходит в десятки раз меньше времени, чем раньше.

Проект реализован в партнерстве с DM Solutions – системным интегратором, который специализируется на разработке и внедрении сервисов с применением технологий искусственного интеллекта и автоматизации рутинных процессов. Специалисты компании внедрили решение Content AI всего за четыре месяца. Они проанализировали бизнес-процессы в «ТЭК торг», провели настройку и реализовали дополнительный модуль интеграции с внешними источниками для проверки данных на основе платформы .Net и C#.

Решение может обрабатывать около 500 тыс. страниц документов в год. Клиенту сервиса «ТЭК-Торг» нет необходимости в совершении дополнительных действий. Нужные документы для распознавания в виде отсканированных копий сертификатов, удостоверений и лицензий загружаются пользователем заранее на площадку в рамках иных операций. Сервис работает со всеми популярными графическими форматами, такими как BMP, PNG, JPEG, TIFF, PDF. Система также поддерживает распознавание XLS и DOC-файлов. Затем платформа автоматически определяет тип документа, проверяет его подлинность, извлекает из него нужные данные и собирает сводный отчет. На обработку одного документа уходит менее минуты.

«На федеральной электронной площадке «ТЭК-Торг» организуют торги около 5 тыс. организаторов, в том числе крупнейшие российские банки, топливно-энергетические компании, металлургические холдинги, телеком-операторы и многие другие. Сегодня современные электронные сервисы и интеллектуальные ИТ-решения являются одним из важнейших рабочих инструментов закупщика. Для нас важно, чтобы организовать закупку можно было быстро, удобно, и безопасно. Проверка и анализ закупочной документации в ручном режиме – это всегда достаточно трудоемкий процесс. Благодаря автоматизации ввода данных с помощью решения Content AI клиенты уже существенно экономят свое время и силы. Если раньше на проверку одной заявки специалисты могли потратить до нескольких часов, то сейчас все необходимые проверки можно выполнить всего за несколько минут», – сказал Дмитрий Сытин, генеральный директор «ТЭК торг».