В Москве действует 70 городских мер поддержки малого и среднего бизнеса

Малые и средние предприятия (МСП) составляют основу современной экономики столицы. Число московских субъектов МСП сегодня превышает 800 тыс., при этом ежедневно регистрируется более 500 новых. В этой сфере трудятся 3,2 млн человек — в основном в торговле и строительстве. Как отметила заммэра Наталья Сергунина, Правительство Москвы комплексно поддерживает предпринимателей.

«Только по линии городского Департамента предпринимательства и инновационного развития для самозанятых москвичей, малых и средних предприятий предусмотрено 70 мер поддержки. В первую очередь это гранты, поручительства и льготные кредиты. Вместе с тем предприниматели могут принять участие в образовательных программах, воспользоваться удобными онлайн-сервисами и получить консультации. К примеру, недавно мы открыли горячую линию по вопросам работы в условиях санкций, на которой бизнесменам рассказывают обо всех актуальных видах помощи», — сказала Наталья Сергунина.

Поддержка предприятий общепита

С 23 марта 2022 г. в Москве начался прием заявок на получение грантов для открытия новых точек быстрого питания. Его размер составляет до 5 млн руб. Это позволит обеспечить дальнейшее развитие сетей общепита и занять освободившуюся нишу после ухода ряда иностранных компаний. Одной из первых этой мерой поддержки воспользовалась Ирина Стречень — хозяйка небольшой кофейни в Малом Дровяном переулке. Предприниматель получила от города 1,5 млн руб. на развитие своего заведения.

«Я подготовила все документы согласно требованиям, это совершенно стандартный набор для любого ИП, а перед подачей заявки воспользовалась онлайн-услугой предварительной проверки документов на портале “Малого бизнеса Москвы”. Это удобно, поскольку специалисты проверяют их на наличие ошибок и подсказывают, что необходимо скорректировать», — сказала Ирина Стречень.

Креативные индустрии

Город помогает и креативным индустриям, в частности, представителям фешен-сектора. В 2022 г. у них появилась возможность поучаствовать в первой Московской неделе моды.

«Мы очень рады, что в такие непростые времена город оказывает поддержку фешен-индустрии, проводя Московскую неделю моды. Нам кажется важным, что можно не только провести показ, но и объединить профессионалов индустрии. Мы надеемся взаимно помочь друг другу в этом важном деле», — отметила дизайнер Юлия Далакян.

Площадкой для коммуникации столичного Правительства и бизнес-сообщества является работающий на постоянной основе Совет предпринимателей Москвы. Сейчас он активно разрабатывает инициативы по совершенствованию законодательства и новых мер поддержки.

Технологический бизнес, льготные кредиты и поддержка экспорта

Поддержкой технологического бизнеса, в частности, занимается Московский инновационный кластер (МИК). Он предлагает перечень сервисов и финансовых возможностей для МСП — от кредитования на льготных условиях до гранта на создание и расширение импортозамещающих производств.

Помощью кластера воспользовался основатель компании Андрей Шуда. Его фирма разрабатывает мобильные системы для беспилотников и такси, которые способны выявлять инциденты на дороге.

«Мы уже получили финансовую помощь от Московского инновационного кластера за два патента на наши изобретения», — сказал Андрей Шуда.

Испытать технологический продукт в городской среде помогает программа пилотного тестирования инновационных решений, реализуемая Агентством инноваций Москвы (АИМ). По результатам испытаний технологические предприниматели оценивают рыночный потенциал своих продуктов и получают обратную связь от пользователей, а возможные заказчики — знакомятся с отечественными разработками и рассматривают их внедрение. Сейчас в программу входят более 160 городских и коммерческих площадок. В рамках проекта было инициировано более 190 пилотных тестирований, на сегодняшний день завершено свыше 150.

С апреля 2022 г. любые зарегистрированные в столице технологические компании или стартапы, которые тестируют продукцию на объектах городской инфраструктуры, могут претендовать на компенсацию расходов. Размер грантов составляет до 2 млн руб. на каждое тестирование. Выплата покрывает затраты на логистику, страхование, сертификацию и многое другое. Всего компенсации подлежат 11 видов расходов.

Другой проект АИМ — онлайн-платформа «Карта инновационных решений» — дает возможность технологическому бизнесу презентовать свои продукты и сервисы, а также найти потенциального заказчика или инвестора.

Еще столица реализует ряд программ льготного кредитования для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, в апреле Правительство Москвы и Корпорация МСП запустили такую меру поддержки для инвестиционных проектов. В мае 2022 г. также стала доступна программа льготного онлайн-кредитования. Полученные средства можно использовать как на инвестиции, так и на пополнение оборотных средств и рефинансирование, при этом отрасль экономики может быть любой.

Для столичных предприятий, работающих на условиях отсрочки платежа, предусмотрено факторинговое финансирование. А для предпринимателей, которые хотят развивать бизнес на собственной площади, запущена бизнес-ипотека. Начинающие бизнесмены, благодаря поддержке города, еще могут получить кредит с нулевой ставкой на первый год. В зависимости от выбранного банка она составит от нуля до 18%.

Продвигать товары и продукты на зарубежных рынках помогает Московский экспортный центр: предприниматели, которые планируют масштабировать деятельность компании, могут получить софинансирование участия в акселерационных программах, посетить конференции и вебинары Московской школы экспортера и проконсультироваться по поводу внешнеэкономической деятельности.

Поддержка самозанятых и начинающих предпринимателей

Самозанятость — один из самых быстрорастущих сегментов столичной экономики. Ежемесячный прирост — 35-40 тыс. человек, а общее количество самозанятых москвичей составляет 13% от общего числа трудоспособного населения города. Основные виды деятельности — репетиторство, сдача квартир в аренду, услуги перевозки и доставки, ремонт и строительство, маркетинг и реклама. В 2020 г. в Москве утвержден региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (город федерального значения Москва)». Это одно из опорных направлений реализации в столице национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Для самозанятых на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» создана цифровая экосистема «Все о самозанятости от А до Я». Она агрегирует полезные меры поддержки, сервисы, услуги и обучающие программы. Еще горожане могут принять участие в образовательных проектах «Я — самозанятый. 2.0», «Онлайн-академия МБМ», «Стартап-школа МБМ».

На поддержку и развитие молодежного предпринимательства, а также создание дружного комьюнити молодых бизнесменов нацелен клуб Business Update. Этот проект призван помочь становлению нового поколения российских предпринимателей, готовых развивать и расширять бизнес на основе современных технологий, адаптироваться к новым условиям и вносить ощутимый вклад в экономику не только города, но и всей страны. Начинающим бизнесменам развивать и масштабировать свое дело еще помогают эксперты программы «Бизнес-уик-энд».