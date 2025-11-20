Продавца микроскопов отправили в «черный список» госзакупок из-за Windows

Поставщик сверхмощного микроскопа с российским ПО и операционной системой Windows общей стоимостью 14 млн руб. попал в реестр недобросовестных поставщиков после победы на торгах у структуры Минюста. Он пытался поставить в одну из судебных лабораторий микроскоп без соответствующей выписки из реестра российского ПО и в обход запрета на использование иностранных программ. После расторжения контракта лаборатория нашла другого поставщика и, сняв запреты, все-таки обзавелась микроскопом с иностранной операционной системой.

Поставщик микроскопа без выписки из реестра ПО дошел до Верховного суда

Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу поставщика стереоскопических микроскопов — ООО «Ньютонс» — на решения судов вышестоящих инстанций в деле против Московского областного УФАС России.

Как стало известно CNews, антимонопольщики внесли российскую компанию в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) сроком на два года. Она выиграла госзакупку и поставила ФГБУ «Московская областная лаборатория судебной экспертизы» Минюста России микроскоп в комплекте с российским ПО из реестра Минцифры, но не снабдила его выпиской из этого реестра, кроме того допустила установку на оборудование операционной системы Windows, несмотря на запреты использовать иностранное ПО.

Сайт компании "Сиамс" В микроскопе могут сочетаться российское ПО из реестра Минцифры и Windows, но был введен запрет

Решение о внесении в РНП будет действовать до конца октября 2026 г. Лаборатория отказалась принимать микроскоп с отклонениями от ранее озвученных характеристик и с Windows, составила многочисленные акты и разорвала контракт.

ООО «Ньютонс» занимался поставкой микроскопов в рамках госзакупок в 2024 г. Среди его клиентов — разнообразные ФГБУ. Например, институт океаналогии им. П.П. Ширшова РАН, Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, ВНИ Геологический институт Карпинского, также оборудование, поставляемое компании, в рамках госзакупок покупали Гохран России и Уральский мединститут.Стоимость микроскопов — миллионы рублей, проблем у компании не возникало. В 2024 г. дела у компании Николая Гаврилюкова шли в гору — выручка подскочила с 824 тыс. руб. до 642 млн руб., чистая прибыль достигла почти 28 млн руб. Жалоб от госзаказчиков не поступало.

В апреле 2024 г. компания заключила очередной контракт с лабораторией судебной экспертизы Минюста на поставку стереоскопического микроскопа за 14 млн руб. в течение трех месяцев. Одним из условий контракта значилось наличие ПО из реестра российского программного обеспечения Минцифры России, на использование иностранного ПО распространялся запрет.

При заключении контракта компания указала, что поставит микроскоп Leica 205C в комплекте с программным обеспечением «Анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел SIAMS 800» и управляющей рабочей станцией (страны происхождения Германия, Россия, Китай, Тайвань, Филиппины). Стороны завизировали договор.

ПО есть, а выписки нет

Неприятности посыпались у «Ньютонс» в сентябре 2025 г., когда микроскоп привезли заказчику. В ходе проверки микроскопа он выяснил, что тот не соответствует заявленным в контракте характеристикам. В решении об одностороннем отказе также отмечено, что поставщик в заявке собирался поставлять российскую продукцию, а в итоге привез микроскоп под немецкой торговой маркой Leica 205C из Сингапура, на нем была установлена ОС Windows.

Также в лаборатории пришли к выводу, что поставщик не является добросовестным приобретателем ПО SIAMS 800 для работы с микроскопом и не предоставил выписку, что оно включено в реестр российского ПО Минцифры.

При этом оказалось не столь важно, что это ПО все-таки в реестр включено. В составленных актах лаборатория Минюста указала, что «поставщик не обладает сублицензионным договором с ООО "Сиамс" — правообладателем-разработчиком ПО "Анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел SIAMS 800" из российского реестра ПО и не может предоставить заказчику акт передачи неисключительных прав на использование ПО».



В рамках разбирательств, поставщик предложил заменить ПО на другое российское, но оно признано неподходящим. В «Ньютонс» также заявляли, что готовы поставить микроскоп лучших характеристик, но их предложение не было поддержано.

В октябре 2024 г. Московское областное УФАС включило компанию и ее руководителя в реестр недобросовестных постащиков. «Ньютонс» подало иск в суд с требование отменить решение антимонопольного органа. Суды трех инстанций ей отказали. После почти годичных разбирательств компания дошла до Верховного суда, но тот отказался пересматривать решения судов вышестоящих инстанций, сочтя его справедливым.

Еще есть шанс

По мнению юристов, у компании еще есть шанс оспорить решение о включении ее в РНП. Руководитель практики банкротства консалтинга Legal principles Закарая Русудани считает, что компания может обратиться с жалобой на имя председателя или заместителя председателя Верховного суда, просить не согласиться с выводами судебной коллегии и передать дело для рассмотрения в СКЭС ВС России.

Ведущий юрист Enforce Law Company Дмитрий Рыженков добавляет, что контракт был расторгнут по совокупности нарушений, а не только из-за отсутствия выписки о наличии ПО в реестре или иностранной ОС.

«Одним из оснований для включения общества в реестр недобросовестных поставщиков является расторжение госконтракта по инициативе заказчика в связи с существенным нарушением его условий. В настоящем деле при исполнении контракта было выявлено около 10 нарушений, которые и стали причиной его расторжения и включения поставщика в соответствующий реестр. Непредставление выписки из реестра российских программ – лишь одно из таких нарушений», — говорит Рыженков.

По словам юриста, включение в реестр недобросовестных поставщиков может стать наименьшей из бед поставщика, который по тем или иным причинам не смог исполнить заключенный контракт. В подобных обстоятельствах возникают более существенные риски, вплоть до риска привлечения к уголовной ответственности. В целом такие ситуации не являются уникальными, а определение Верховного суда по рассматриваемого спору существенного влияния на практику не окажет, полагает юрист.

Микроскоп с выпиской

Уже в ноябре 2024 г. лаборатория Минюста объявила новые торги на закупку микроскопа, также за 14 млн руб. Но теперь к закупке приложили обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств. В описании к закупке было указано, что микроскоп может быть поставлен, возможно, и вместе с Windows.

Торги выиграло ООО «Целевые технлогии», контракт заключен и исполнен. Согласно договору, компания поставила в лабораторию микроскоп Leica Dmi8C. В качестве стран происхождения были указаны Германия, Сингапур, КНР, Австрия и Швейцария.

Россия упоминалась в качестве страны-поставшика управляющей рабочей станции и экрана наряду с КНР, Вьетнамом и Таиландом. Кроме того, в спецификации упоминалась ОС, совместимая с измерительным комплексом и со всеми необходимыми комплектующими для выполнения работы Windows. Ее страна поисхождения — США и КНР. Также с спецификации значилось ПО, ранее заявленное «Ньютонсом» — SIAMS 800, при этом компания смогла предоставить выписку о его включении в реестр российских программ для ЭВМ и БД с реестровой записью №7107 от 7 октября 2020 г.

В Минюсте адресовали запрос CNews в лабораторию судебной экспертизы. В лаборатории на запрос на момент публикации не ответили. В «Ньютонс» и «Сиамс» также на момент публикации не предоставили ответов.