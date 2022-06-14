VEB Ventures поможет школьникам и студентам с выбором профессии

VEB Ventures, венчурный фонд ВЭБ.РФ, инвестировал 520 млн руб. в российскую онлайн платформу «Профилум», которая помогает школьникам и студентам с выбором профессии. Об этом CNews сообщили представители VEB Ventures.

Компания «Профилум» занимается разработкой сервиса для определения оптимального образовательного и профессионального маршрута для детей школьного возраста. Привлеченные средства будут направлены на развитие существующего продукта, в том числе – дистрибуцию на российском рынке и создание новых решений.

В планах компании до конца 2022 г. подключение большого числа школ к своей платформе, методическая разработка собственных услуг и курсов для их коммерческого запуска в 2023 г. Кроме того, до конца года платформа «Профилум» войдет в основу президентского профориентационного проекта «Билет в будущее» и найдет свое применение в реализации других образовательных проектов. Также компания усилит направление региональной аналитики, помогающее в профориентации учащихся со всей России, и запустит образовательные продукты, направленные на повышение карьерной грамотности.

Сооснователь «Профилум» Виталий Алтухов: «Более четверти населения боятся остаться безработными из-за цифровизации экономики и появления не только новых требований к специалистам, но и новых профессий. Почти каждый второй россиянин (44%) готов переквалифицироваться, полностью сменив сферу деятельности. Это говорит о том, насколько актуален сегодня запрос на сервисы профориентации. Мы рады пониманию VEB Ventures актуальности этой проблемы и готовности участвовать в ее решении».

Генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов: «Равные образовательные возможности для граждан России – это один из важных приоритетов экономического развития в эпоху цифровизации. Решение этого вопроса может привести к повышению производительности труда на 2,5% ВВП. Одним из важнейших этапов на пути к решению должна быть грамотная профориентация, которая позволит людям учиться работе, которую они любят. Позитивный прогноз развития отечественной экономики эксперты связывают в том числе с развитием образовательных проектов, нацеленных на решение кадровых вопросов в наиболее актуальных сферах. В этом смысле поддержка образовательных проектов для фонда также означает решение задач по технологическому суверенитету страны».

Президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников: «Реализация национального проекта «Образование», большой спектр оснащения классов предпрофильным и профильным оборудованием выводят на первый план те ИТ-решения, которые знакомят школьников с профессиями и помогают им в осознанном выборе. Технологии “Профилум” позволяют выявлять и развивать таланты ребенка, создать индивидуальную профнавигационную траекторию. Важно, что платформа позволяет увидеть потенциал каждого ребенка, позволяя выстроить индивидуальную траекторию обучения. Сервис поможет не только определить запросы детей и их уровень готовности к профессиональному выбору, но и получить комплекс решений — как отдельно для ребенка, так и для всей школы».

В 2022 г. компания приняла решение о трансформации бизнес-модели с реализации индивидуальных проектов на рынках B2G и B2B на продажу лицензий для школ. Для этого EdTech-проект заключил партнерское соглашение с ГК «Просвещение» и сосредоточился на доработке платформы и запуске нового направления.

Уровень проникновения онлайн-образования в России значительно вырос за последние пару лет – в том числе из-за пандемии COVID-19. Он будет увеличиваться и впредь. Этому будет способствовать бизнес, который внедряет новые онлайн-продукты и услуги, в том числе в сфере образования. Рост рынка также будет обеспечен высшим образованием, где онлайн-сервисы менее развиты, чем в школе или СПО.

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VEB Ventures – компания группы ВЭБ.РФ, созданная для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами. Среди приоритетов VEB Ventures – финансирование перспективных компаний с привлечением собственных средств, средств частных и государственных фондов, а также содействие российским стартапам в выходе на международные рынки. Компания предлагает проектам не только венчурные инвестиции, но и инструменты поддержки операционного управления, а также доступ к финансовым продуктам компаний группы ВЭБ.РФ. Это позволяет формировать схемы поддержки российских инновационных компаний с учетом их индивидуальных потребностей, в том числе для содействия выходу на международные рынки.

«Профилум» – онлайн-сервис карьерного развития для подростков. Сервис основан на программно-методической разработке компании, совмещающей элементы психометрического тестирования, аналитику образовательных возможностей и прогнозирование кадровых потребностей. ООО «Профилум» компания на российском рынке, которая использует современные технологии обработки данных для формирования индивидуальных маршрутов развития.