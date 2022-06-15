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T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma

Облачный провайдер T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma, разработчиком сервисов для бизнеса на основе больших данных. Об этом CNews сообщили представители группы «Т1».

В рамках партнерства Platforma будет использовать ресурсы T1 Cloud, в частности, услуги виртуального дата-центра, облачного хранилища S3, услуги резервного копирования, для пилотирования своих проектов. Platforma также планирует потреблять услугу GPUaaS (GPU as a Service) – сервис, предоставляющий виртуальные мощности на базе графических карт Nvidia A100 для запуска сценариев, которые требуют одновременной обработки огромных массивов параллельных задач.

«Наша миссия – быть проводником в мир больших данных для компаний вне зависимости от их масштаба. Мы особенно заинтересованы в развитии информационных систем Platforma, а взаимодействие с командой экспертов T1 Cloud позволит нам создавать еще более гибкие решения на рынке больших данных и делать новые инструменты, эффективно решающие задачи бизнеса, а также масштабировать бизнес и запускать новые продукты с использованием высоконагруженных систем, включая развитие нейросетей для дистанционной оценки имущества и платформы обмена данными и моделями», – сказал генеральный директор Platforma Алексей Каштанов.

«Сотрудничество T1 Cloud с Platforma станет новым этапом развития компетенций компаний. Platforma получит пул виртуальных ресурсов, доступ к надежному хранению и оперативному восстановлению любых объектов и объемов данных по S3-технологии, разработанной для хранения интернет-контента. Это позволит Platforma масштабировать свои проекты на рынке Big Data и предвосхищать ожидания заказчиков», – отметил Георгий Джабиев, коммерческий директор T1 Cloud.

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Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в группу «Т1». Заказчикам Т1 Cloud доступны облачные услуги, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: масштабируемая виртуальная инфраструктура (IaaS) на двух платформах виртуализации VMware и OpenStack, облачное объектное хранилище, хостинг SAP HANA, резервное копирование на базе Veeam, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги — защита от DDoS-атак с возможностью интеграции межсетевого экрана для защиты web-приложений (WAF), резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверного оборудования). Платформа Т1 Cloud соответствует закону о хранении персональных данных152-ФЗ.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 18 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

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