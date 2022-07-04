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Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды за 2021 год

«Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, сообщил о том, что на годовом общем собрании акционеров компании (ГОСА), которое состоялось 30 июня 2022 г. в заочной форме, акционеры утвердили выплату дивидендов по результатам 2021 г. на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 15,9 млрд руб. (50% от чистой прибыли МСФО за 2021 г.).

Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа А в размере 4,56 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 4,56 руб. на одну акцию.

По состоянию на 20 июля 2022 г. будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов за 2021 г.

Помимо этого, акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2021 финансовый год, избрали совет директоров и ревизионную комиссию, выбрали аудитора, а также приняли решения по другим вопросам повестки дня ГОСА.

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