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Банк «Точка» купил рекламную группу «Мэрилин»

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» приобрел ООО «Группа Компаний «Мэрилин», объединяющее технологичные сервисы и услуги в сфере интернет-рекламы. Это Marilyn, платформа автоматизации интернет-рекламы для крупных рекламодателей, агентство «Блондинка.ру» — один из участников российского рынка интернет-рекламы, и Aori — система для создания и автоматизации рекламы в сети для малого бизнеса. Все три компании переходят в периметр банка «Точка» и получают новое имя «Точка реклама». Ранее компании работали в рамках стратегического партнёрства.

CEO «Точки» Андрей Завадских сказал: «Точка реклама» станет универсальной платформой, которая охватит все сегменты рынка digital-рекламы. Она будет доступна как для клиентов банка, так и для остальных участников рынка. Для малого бизнеса в ней есть система самостоятельного создания и настройки рекламы. Для среднего бизнеса будут доступны услуги как от специалистов внутри «Точка рекламы», так и от проверенных партнёров-фрилансеров. Для профессиональных игроков рынка — рекламных агентств и крупных рекламодателей — также предусмотрены актуальные инструменты. Мы намерены получить 20% рынка МСБ: каждый пятый бизнес, который запускает рекламу, будет делать это самостоятельно через новый сервис «Точки». Лидировать «Точка рекламу» будет команда «Мэрилин».

Татьяна Костенкова, генеральный директор ГК «Мэрилин», сказала: «Мы уже по итогам пилота видим колоссальный спрос. Наша цель — сделать лучший рекламный сервис и с точки зрения технологий, и с точки зрения обслуживания, человеческого подхода. Нам точно есть что предложить предпринимателям и предприятиям, мы 10 лет делаем перформанс и автоматизацию рекламы и продолжим это делать на новом уровне. Нам очень близок дух и культурный код «Точки». Поэтому нам легко вливаться в эту семью, и мы уже себя чувствуем её частью».

Ранее «Точка» объявляла о запуске ещё одного сервиса экосистемы — платформы деловых знакомств «Точка нетворк».

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