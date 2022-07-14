Перечень льгот для ИТ-компаний расширился

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, расширяющих льготы для ИТ-компаний. Документ был подготовлен Минцифры совместно с Минфином.

Основные пункты: налог на прибыль установлен на уровне 0% до 31 декабря 2024 г.; страховые взносы – 7,6%; расширился перечень компаний, которые могут пользоваться налогом на прибыль в 0% и тарифами страховых взносов в 7,6%; количественный критерий по доле ИТ-выручки, который позволяет получить налоговые льготы, снизился с 90% до 70%; критерий по количеству сотрудников организаций (минимум 7 человек) для получения льгот исключен; перечень видов ИТ-деятельности, доходы от которой учитываются в ИТ-выручке и позволяют компании получать льготы, расширен. Например, услуги по внедрению российских продуктов теперь будут относиться к профильной выручке; поставщики, которые предоставляют SaaS-решения через закрытые сети также смогут получить льготы.

Все эти пункты вступают в силу с 1 января 2022 г., так как акты законодательства о налогах и сборах могут иметь обратную силу, если они улучшают положение налогоплательщиков.

Льготы распространились на компании, получающие доходы от: услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО; продажи онлайн-рекламы на своих платформах; размещения объявлений на классифайдах; предоставления платного доступа к контенту (фильмам и музыке), в том числе по подписке; оказания образовательных услуг с использованием онлайн-платформ; разработки и продажи российских программно-аппаратных комплексов.

Компании, которые проведут реорганизации после 1 июля 2022 г. или будут созданы в результате реорганизации (за исключение преобразования), не смогут воспользоваться льготой. Исключение будет касаться реорганизованных компаний, которые: получали льготу по налогу на прибыль до 1 июля 2022 г. Такие компании продолжат пользоваться льготным налогом на прибыль; получали льготу по страховым взносам в 2022 г. Они смогут получать эту льготу и дальше.

Организации, в которых прямо и (или) косвенно участвует государство, и доля такого участия составляет не менее 50%, не смогут: воспользоваться льготой по налогу на прибыль, если не получали ее до 1 июля 2022 г.; воспользоваться льготой по страховым взносам, если не получали ее в 2022 г.

До 1 августа будет изменен порядок аккредитации ИТ-организаций для того, чтобы учесть изменения видов деятельности, отнесенных новым законом к ИТ-деятельности для целей получения льгот.