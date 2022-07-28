«Лэтуаль» зарегистрировала ИТ-компанию «ЛетуТех»

«Лэтуаль» продолжает развитие стратегии One Retail. Одним из логичных этапов развития стало создание собственной ИТ-компании под названием «ЛетуТех», которая будет заниматься разработкой и поддержкой цифровых сервисов, в том числе и технологической поддержкой маркетплейса letu.ru. Об этом CNews сообщили представители «Лэтуаль».

В данный момент ключевая задача «ЛетуТех» - обеспечить растущие технологические потребности бизнеса новыми сервисами, которые обладают конкурентным преимуществом. В первый год работы подразделение будет создавать новую сервисную архитектуру, которая позволит минимизировать зависимость от иностранного ПО.

Работа внутри «ЛетуТех» будет выстраиваться с использованием современных практик управления разработкой. Новые технологические решения будут внедрены во все направления бизнеса: ecom, розничная сеть, логистика, финансы, маркетинг.

В «Лэтуаль» отмечают, что особое внимание будет уделено развитию HR-бренда «ЛетуТех». Сейчас в ИТ-подразделении уже работают более 500 сотрудников, но Компания и дальше будет привлекать талантливых специалистов, занятых в разработке перспективных сервисов для развития ecom и ритейл индустрии.

Кроме того, согласно Указу Президента России Владимира Путина от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», специалистам ИТ-компаний будет доступен перечень федеральных льгот, который послужит дополнительной мотивацией для трудоустройства и дальнейшей карьеры в «ЛетуТех»: например, получение ипотеки по льготной ставке 5%.

«“Лэтуаль” постоянно растет и ставит перед собой новые амбициозные задачи. Вместе с этим растет и потребность в инновациях и разработках. “ЛетуТех” создаст новые решения, которые помогут сделать бизнес еще более технологичным и достичь совершенства во всех операциях», - сказала генеральный директор «Лэтуаль» Татьяна Володина.

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«Лэтуаль» — участник российского парфюмерно-косметического рынка. Компания основана в 1997 г.