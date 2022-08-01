МТС успешно закрыла две книги заявок на размещение биржевых облигаций

МТС объявила об успешном завершении сбора книги заявок по выпускам биржевых облигаций МТС серии 001Р-22 номинальным объемом 20 млрд руб. по ставке купона 8,30% годовых – минимальной ставке среди российских корпоративных эмитентов в 2022 г. и «МТС банка» серии 001Р-02 номинальным объемом 7 млрд руб. по ставке купона 9,55% годовых – наименьшей ставке среди эмитентов с аналогичными рейтингами.

Выпуск МТС серии 001Р-22 размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-04715-A-001P-02E от 27 июля 2016 г. Срок обращения облигаций составляет два года. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 тыс. руб., купонный период – 91 день.

Выпуск «МТС банка» серии 001Р-02 размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-02268-B-001P-02E от 9 апреля 2021 г. Срок обращения облигаций составляет три года. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1000 руб., купонный период – 91 день.

Формирование книг заявок на приобретение обоих выпусков облигаций проводилось 29 июля 2022 г. Поступило около 70 заявок от широкого круга инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, НПФ, а также розничных инвесторов. Высокий интерес к выпускам помог собрать книгу заявок МТС с 3,5-кратной и «МТС банка» с практически трехкратной переподпиской. Повышенный спрос в обоих выпусках позволил несколько раз понизить маркетинговый ориентир и закрыть книги по нижней границе финального диапазона на уровне 8,30% и 9,55% годовых, увеличив первоначально заявленный в ходе маркетинга объем размещения более чем в два раза – с 10 до 20 млрд руб. и с 3 до 7 млрд руб. соответственно.

«Впервые на российском рынке прошло одновременное размещение облигаций двух эмитентов – полноценных участников одной экосистемы (МТС и «МТС банк»), когда компании формально принадлежат к разным секторам экономики, но с точки зрения ведения бизнеса и стратегии развития неотъемлемо связаны друг с другом. «МТС банк» для нас не просто банк, но и существенный элемент огромной экосистемы МТС с набором продуктов комплементарных большинству продуктов МТС и глубоко встроенных в действующую экосистему группы. Высокая оценка кредитного качества как компании, так и банка со стороны инвесторов, продемонстрированная в процессе прошедшего двойного размещения, позволяет группе привлекать фондирование на минимальных уровнях, в том числе и далее снижать кредитный спред между уровнями заимствования МТС и «МТС банка», что логично с учетом связанного кредитного риска», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

«Объёмы размещения и финальные ценовые параметры выпусков в очередной раз показали повышенный интерес инвесторов как к группе компаний МТС в целом, так и «МТС банку» в частности. После успешного дебютного выпуска рублёвых облигаций банка, состоявшегося в прошлом году, мы продолжили предлагать инвесторам наши долговые инструменты, пользующиеся повышенным спросом. Инвесторы имели возможность приобрести размещаемые облигации как через организаторов выпусков, так и в нашем мобильном приложении «МТС инвестиции», – сказал вице-президент, руководитель инвестиционного блока «МТС банка» Глеб Сорокин.

Организаторами обоих выпусков выступили банк ГПБ, КБ «Локо-банк», МКБ, «Росбанк», ИФК «Солид» и «БКС банк», агентом по размещению – банк ГПБ. Техническое размещение выпусков состоится на Московской бирже 5 августа 2022 г. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование долга и общекорпоративные цели.