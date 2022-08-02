Минцифры разработало новый порядок аккредитации ИТ-компаний

Минцифры предлагает аккредитовывать компании, в которых выручка от ИТ-деятельности составляет минимум 30%.

Компании нужно будет вести раздельный учет доходов. В бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в ИТ, также предлагается аккредитовывать.

Среди других условий для аккредитации: иметь профильный ОКВЭД в качестве основного; не менее 80% сотрудников компании должны получать зарплату не ниже средней по стране.

Стартапам, помимо вышеперечисленных пунктов, нужно: заявить разрабатываемый проект в области ИТ и статус его реализации; компания должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявления на аккредитацию.

Отказ в аккредитации: если компания создана в результате реорганизации; организация с прямым и (или) косвенным участием государства (50% и более); если организация является: госкомпанией; банком, небанковской кредитной организацией и т.д.; страховой организацией или телеком-компанией; государственным или муниципальным учреждением; компания входит в распоряжение Правительства от 23 января 2003 г. № 91-р.

Минцифры планирует регулярно проверять все компании из реестра аккредитованных на соответствие необходимым требованиям.