«Яндекс еда» привлечёт рестораны к управлению сервисом

При сервисе «Яндекс еда» начнёт работать отраслевая комиссия по вопросам партнёрства. В неё войдут представители магазинов и ресторанов, которые сотрудничают с «Едой», а также эксперты из сферы ресторанного бизнеса и ритейла и члены профессиональных ассоциаций, в том числе Федерации рестораторов и отельеров. Задачей комиссии будет обеспечивать прозрачность при взаимодействии «Яндекс еды» и её партнёров.

Отраслевая комиссия, в частности, будет разрешать спорные ситуации — если они возникнут у кого-нибудь из партнёров «Еды». Например, к ней можно будет обратиться, чтобы оспорить отключение от сервиса. Также магазины и рестораны, сотрудничающие с «Едой», смогут адресовать комиссии любые вопросы относительно действующих правил сервиса: начиная от принципов составления рейтинга заведений и заканчивая требованиями к описанию блюд и товаров.

Рассмотрением принципов, регулирующих работу платформы с партнерами, будет заниматься комитет по открытости консультативного совета по развитию экосистемы «Яндекса». Если комиссия сочтёт, что то или иное правило нуждается в доработке или подходящего правила пока нет, она сможет вынести вопрос на обсуждение комитета.

«Мы убеждены, что развивать сервисы нужно вместе с участниками рынка и с учётом их интересов. Поэтому «Яндекс» еда создаёт принципиально новый механизм — отраслевую комиссию. Он позволит вовлечь рестораны и магазины в принятие важных решений и сделает наше взаимодействие прозрачнее», — сказал руководитель «Яндекс еды» Роман Маресов.

Отраслевая комиссия начнёт работу до конца лета. Базовый состав комиссии и регламент её работы вскоре появятся на сайте «Яндекс еды»; там уже можно подать заявку на вступление. Войти в комиссию смогут представители магазинов и ресторанов, которые сотрудничают с сервисом больше года, обрабатывают более 30 заказов в неделю, обладают рейтингом не ниже 4,8 и не имеют серьёзных жалоб от клиентов и курьеров.