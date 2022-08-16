В Москве для предпринимателей разработали новые онлайн-сервисы

На портале городского проекта «Малый бизнес Москвы» появились два новых онлайн-инструмента: «Калькуляторы для бизнеса» и «Конструктор правовых документов». С помощью первого предприниматели могут рассчитать налоги и другие платежи, а второй, к примеру, позволит составить договор. Оба сервиса бесплатны.

«Появление специализированных онлайн-инструментов для предпринимателей — это закономерное развитие московской бизнес-экосистемы. Они позволяют сэкономить время при решении повседневных задач. Один из новых сервисов поможет рассчитать 38 видов различных выплат и прочих показателей, а другой объединяет больше 170 шаблонов распространенных документов, доступных для заполнения», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Она добавила, что оба сервиса обновляются автоматически и учитывают изменения в законодательстве.

В онлайн-сервис «Калькуляторы для бизнеса» входит 38 видов программ. В них легко рассчитать налоги, выплаты сотрудникам и другие платежи. Для этого надо отметить одну из категорий, выбрать нужную форму и ввести запрашиваемые данные. Например, для расчета отпускных понадобится указать даты отдыха работника и сведения о его заработке.

Каждый из калькуляторов снабжен формулами, объясняющими логику расчетов и ссылками на соответствующие законы.

«Конструктор правовых документов» насчитывает 174 шаблона типовых документов для ведения бизнеса. В них предусмотрены подсказки и комментарии. Предпринимателям останется лишь заполнить пустующие строки. Сформированный документ или черновик можно сохранить на своем компьютере.

Для удобства пользователей шаблоны разделены на категории: «Гражданско-правовые договоры», «Доверенности», «Трудовые договоры» и другие. Нужную форму можно найти и по поиску в сервисе.

Mbm.mos.ru — портал взаимодействия бизнеса и города. Он помогает москвичам открыть и развивать свое дело.

«Всего на портале доступно более 30 онлайн-услуг, сервисов и спецпроектов, благодаря которым можно зарегистрировать стартап, подобрать площадку для аренды, выбрать подходящий режим налогообложения и многое другое», — сказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В этом году для предпринимателей запустили сразу несколько новых онлайн-продуктов. Среди них — «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ». С ее помощью можно бесплатно подобрать оптимальный налоговый режим, зарегистрировать предприятие и открыть расчетный счет. Также стартовал проект «Важное для бизнеса — 2022». Здесь есть информация о мерах поддержки — от льготного кредитования и бесплатных консультаций до актуальных обучающих программ.

А новый сервис «Бизнес-боксы» содержит набор бесплатных полезных инструментов. Он объединяет предложения отечественных лидеров цифрового рынка, с помощью которых можно запустить первые продажи, изучить основы email-маркетинга, автоматизировать документооборот, повысить квалификацию команды и лояльность клиентов.