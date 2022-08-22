Pravo Tech Forum 2022 — кейс-форум об автоматизации бизнеса пройдет 18 октября

18 октября в Москве пройдет крупнейший в России кейс-форум об автоматизации бизнеса. С 2019 года Pravo Tech Forum был главной экспертной площадкой, которая объединила профессионалов юридической отрасли: руководителей департаментов, партнеров юридических фирм, собственников бизнеса и экспертов по автоматизации.

В этом году Pravo Tech Forum выходит за пределы юридической функции – лидеры рынка расскажут, как автоматизация помогает выстраивать гибкие и понятные бизнес-процессы в любом отделе компании.

Вы узнаете, как:

Автоматизировать 95% бизнес-процессов в вашей компании всего за две недели.

Навсегда избавить сотрудников от рутины и передать часть управления делами умной ИТ-платформе.

Перейти на российские ERP-системы и сэкономить миллионы рублей на обслуживании софта.

Вести все дела в «одном окне» — простом и понятном интерфейсе без переключения между решениями.

Запустить чат-бота, мгновенно настроить выгрузку отчетов, создать шаблоны документов в один клик и многое другое.

Убедить руководство в том, почему необходимо тратить деньги на современный софт.

В программе форума:

40+ историй автоматизации от лидеров рынка

10 часов полезного контента

Спикеры из ведущих компаний

Воркшопы от разработчиков

Business Dating и полезные знакомства

10000+ участников онлайн

Вечеринка в самом центре Москвы

Спикеры Pravo Tech Forum – эксперты-практики, которые уже используют новые технологии в жизни компании и делятся реальным опытом автоматизации. Свои истории успеха расскажут «Газпром-Медиа Холдинг», «Трубная Металлургическая Компания», Росреестр, HeadHunter и многие другие.

Алексей Пелевин, СЕО компании Pravo Tech, презентует новые возможности low-code платформы Manage.one — лучшего проекта по внедрению инноваций премии «Время инноваций 2021» в категории «ИТ и цифровые технологии».

Форум пройдет 18 октября в центре Москвы на площадке Цифрового делового пространства. После мероприятия вас ждет afterparty, где можно лично пообщаться с экспертами и найти партнеров и единомышленников по всей России. Доступно всего 1000 билетов офлайн — спешите зарегистрироваться! Участие бесплатно.

Онлайн-трансляцию Pravo Tech Forum 2022 можно будет посмотреть из любой точки мира. Количество мест не ограничено.

Оставляйте заявку на участие офлайн или онлайн на сайте форума →

Организатор Pravo Tech Forum — IT-компания Pravo Tech, которая уже более 14 лет помогает автоматизировать бизнес-процессы крупным бизнесу, госсектору и частным предпринимателям. Среди клиентов: Ростелеком, РЖД, Ренессанс Страхование, Магнит, ВТБ и многие другие — более 3000 компаний по всей России.

Все продукты Pravo Tech входят в реестр отечественного ПО и сертифицированы ФСТЭК.

Описание: Pravo Tech Forum — главный кейс-форум осени об автоматизации бизнеса

Дата: 18 октября 2022

Место: Москва, Цифровое деловое пространство

Адрес: ул. Покровка, 47

Онлайн трансляция из любой точки мира

Стоимость: бесплатно

Ссылка на анонс мероприятия.