«Лаборатория Касперского» выходит на рынок HR-технологий

«Лаборатория Касперского» приобрела 49% акций компании ForPeople, разработчика решений для автоматизации HR-процессов. Такие системы позволяют крупным и средним предприятиям повышать эффективность бизнеса за счет цифровизации структуры организации, управления численностью персонала и затратами, процессами и аналитикой. Для «Лаборатории Касперского» сделка стала продолжением стратегии по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные ИТ-направления. Компания также будет использовать решение ForPeople для автоматизации собственных HR-процессов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Ключевой модуль HR-платформы GP OrgManager, разработанной ForPeople, позволяет создавать визуализацию организационной структуры, моделировать изменения с расчетом необходимых метрик, автоматизировать согласование изменений, а также управлять взаимодействием команд. Система имеет готовое ядро и возможность гибкой настройки под конкретный бизнес. Все это позволяет заказчикам повышать эффективность бизнес-процессов.

В ближайшем будущем команда ForPeople сосредоточится на развитии функционала продукта, связанного с оценкой производительности, управлением компенсациями и бюджетированием затрат на персонал.

Компании будут обмениваться бизнес-экспертизой. «Лаборатория Касперского» обладает большим опытом в построении эффективного глобального HR-направления и масштабировании технологических решений, у команды ForPeople — глубокие знания в разработке ПО для цифровизации HR-процессов. Осуществлять продажи решения планируется в первую очередь на российском рынке, в дальнейшем — постепенно выходить на международные.

«Мы инвестируем в команду проекта, так как понимаем, насколько критичными становятся HR-технологии для бизнеса. При этом разработчики HR-систем в основном предлагают платформы для автоматизации найма, обучения, проведения опросов и других процессов, связанных с развитием сотрудников. А вот решений для автоматизации управления организационной структурой, вознаграждением, бюджетом фонда оплаты труда пока не так много. С ForPeople у нас одинаковое понимание ценности HR для бизнеса и видение того, как должен развиваться рынок HR-Tech», — отметила Марина Алексеева, директор по работе с персоналом «Лаборатории Касперского».

«Партнерство с “Лабораторией Касперского” позволит нам внести свой вклад в развитие нересурсного экспорта России. Наша стратегическая цель — стать одним из ключевых разработчиков в сфере автоматизации HR-процессов в России, а позднее в регионах BRICS и EEMEA», — сказал Иосиф Панасюк, директор по развитию ForPeople.

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ForPeople — резидент «Сколково», российская ИТ-компания, которая разрабатывает и развивает программное обеспечение для цифровизации HR-процессов. Имеет более 17 лет опыта запуска проектов для крупных банков, телекоммуникационных операторов, мировых автопроизводителей, международных медиа-агентств. Ключевой продукт GP OrgManager — интеллектуальная HR-система для повышения эффективности бизнеса. Создана в 2019 г. и включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития России.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 240 тыс. корпоративных клиентов во всем мире.