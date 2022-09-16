«Яндекс» опубликовал календарь дней быстрого найма

«Яндекс» объединил все мероприятия по быстрому найму в одном календаре. Сейчас в нем доступны три типа событий, которые позволят устроиться в компанию за несколько дней. Weekend Offer — большие мероприятия для разработчиков и аналитиков, в которых участвуют все сервисы «Яндекса», Intern Week Offer для желающих попасть на стажировку и Fast Track — мероприятие, на котором один сервис нанимает нескольких специалистов. Календарь будет публиковаться на три месяца вперед, новые события добавляются по мере появления. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Мероприятия позволят упростить процесс найма до пары дней и сэкономить время кандидатов — обычно при устройстве на работу ИТ-специалист больше всего времени ждет ответа рекрутера, результатов собеседований и так далее. Для разных кандидатов «Яндекс» предлагает разные форматы.

На Weekend Offer кандидаты могут познакомиться с командами из разных сервисов «Яндекса», выбрать подходящий для себя вариант и получить офер за один-два дня. Участникам нужно выполнить вступительное задание и пройти собеседования. На первом решают задачи, связанные с языком, платформой или навыками написания кода. На втором проверят навыки работы с алгоритмами или разработки сложных систем. Для высокоуровневых специалистов возможно третье собеседование про архитектуру сервиса. На следующий день после финального собеседования лучшие участники получают приглашение на работу.

Fast Track — это мероприятие, которое устраивает конкретный сервис, чтобы за один-два дня нанять сразу несколько специалистов. Процесс найма похож на Weekend Offer: например, дизайнерам нужно отправить портфолио и пройти онлайн-собеседование, а разработчикам решить вступительные задачи и пройти секции кода и алгоритмов.

Intern Week Offer — мероприятие для начинающих разработчиков, которые хотят попасть на стажировку в «Яндекс». На первом этапе они решают задачи, связанные с языком, платформой или навыками написания кода. На втором собеседовании проверяют их навыки работы с алгоритмами. Весь процесс от собеседований до офера занимает неделю.

Кроме проведения мероприятий по быстрому найму, «Яндекс» предлагает ИТ-специалистам пройти диагностику навыков — технические собеседования с экспертами «Яндекса», чтобы оценить свой профессиональный уровень. Полученная оценка будет засчитана за прохождение технических секций, если кандидат в течение полугода захочет устроиться в «Яндекс».