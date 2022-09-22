Более 800 ИТ-специалистов России приняли участие в конференции Up!Date от «БАРС Груп»

22 сентября в Казани стартовал международный форум Kazan Digital Week (KDW). В рамках главного ИТ-события региона прошла масштабная образовательная конференция Up!Date, организованная при поддержке «БАРС Груп» (входит в Госкорпорацию Ростех).

Up!Date собрал на своей площадке более 800 ИТ-специалистов: сотрудников ведущих ИТ-компаний, представителей профильных ведомств и вузов Татарстана. Топовые спикеры из крупнейших российских компаний, таких как Яндекс, Postgres Professional, ICL Services поделились с аудиторией секретами рецептов PaaS, трендами в .NET разработке, обхождению подводных камней PostgreSQL и т.д. Программа конференции продумана так, чтобы принести максимальную практическую пользу специалистам всех направлений: от Frontend и Backend до аналитиков и DevOPS-инженеров.

В дополнение к прокачке профессиональных навыков участников ожидал плодотворный нетворкинг и вдохновляющая атмосфера.

«Татарстан – один из регионов-лидеров цифровой трансформации. И мы очень рады, что именно здесь в 2017 году зародилась ИТ-конференция Up!Date, которая теперь стала частью Kazan Digital Week, – отметил генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров. – Сегодня мы будем говорить не только про аналитику, разработку, бизнес-анализ, но и обсудим с топовыми спикерами тренды и стоящие перед нами вызовы. Отрасль стремительно меняется: появляются новые технологии, разрабатываются инновационные решения и подходы. И Up!Date представляет собой уникальную площадку, где каждый сможет задать волнующие его вопросы специалистам из разных сфер, узнать об интересных кейсах и поделиться своим опытом. Уверен, что благодаря совместным усилиям в будущем Up!Date станет мероприятием международного масштаба».