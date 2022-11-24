Новые 10 технологических компаний получат более 1 млрд рублей на «доращивание» бизнеса

На очередном заседании Грантового комитета под председательством Министерства экономического развития России были рассмотрены 10 заявок от МСП, выпускающих высокотехнологичную и инновационную продукцию, из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Московской, Ярославской областей на общую сумму свыше 1 млрд руб. Ранее уже были рассмотрены и одобрены к финансированию шесть заявок.

Грантовая программа реализуется в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO». Куратором федерального проекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Стоит отметить, что абсолютное большинство проектов направлены на развитие технологического суверенитета, очень актуального вопроса в настоящее время. Центром поддержки ведется важная работа по отбору и сопровождению заявок, предлагающих отечественные решения крупным корпорациям», - сказал Рустам Тихонов.

Грантополучателями стали компании из различных отраслей. К примеру, технологическая компания из Москвы, разрабатывает центральный шлюз нового поколения, применяемый в системе управления транспортным средством. Другим победителем конкурсного отбора стала технологическая компания из Санкт-Петербурга, которая является разработчиком и производителем устройств молниезащиты для электрических сетей, а также изготовителем устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и уникальных продуктов.

Также грантополучателями стали компании из сферы ИТ, производители оборудования для нефтегазовой, судостроительной, телекоммуникационной отраслей, а также энергетики.

Крупные корпорации-заказчики уже подтвердили потребности в создаваемых продуктах на несколько лет вперед.

АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» продолжает прием заявок на финансирование проектов в рамках грантовой программы «доращивания». Цель программы – поддержка проектов технологических компаний, связанных с разработкой (доработкой), созданием (расширением) производства и внедрением новой продукции под задачи российских корпораций.