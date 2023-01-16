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GS Group и «Лед-эффект» объявили о партнерстве в области производства энергоэффективного освещения

Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group и производитель энергоэффективного светодиодного освещения «Лед-эффект» объявили о сотрудничестве в области производства LED-оборудования на основе компонентов отечественного производства.

Сотрудничество GS Group и «Лед-эффект» ориентировано на создание современной светотехники с высокоэффективной светопередачей и повышенной энергоэффективностью. В таком оборудовании необходимы надежные светотехнические компоненты. В рамках реализации программы импортозамещения компания «Лед-эффект» выбрала GS Group в качестве поставщика отечественных светодиодов.

«В 2022 г. мы уже приобрели партию светодиодов GS LED типоразмеров 3030 и 5050. Холдинг GS Group показал себя ответственным производителем и надежным поставщиком. Более того, топовые показатели последних поколений светодиодов данного производителя абсолютно не уступают зарубежным аналогам. Дополнительным стимулом для новых заказов является то, что светодиоды бренда GS LED внесены в реестр российской промышленной продукции, как и наши светильники. Мы рассчитываем на долгосрочное и плодотворное сотрудничество и рассматриваем расширение номенклатурной линейки светодиодов GS LED в своем оборудовании», — сказала директор по маркетингу компании «Лед-эффект» Ольга Зверева.

«Светодиоды GS LED уверенно покоряют рынок светотехнической отрасли, и мы рады развитию партнерства с «Лед-эффект». Это сотрудничество — показатель того, что наши компоненты соответствуют высоким стандартам качества продукции партнеров, — сказал руководитель отдела продаж GS LED Кирилл Четверин. — Взаимодействие с «Лед-эффект» позволит нам и дальше развивать нашу продукцию, разрабатывая новые модели светодиодов и расширяя линейку компонентов для инновационных осветительных систем».

GS LED — российский бренд компонентов для светотехники с максимальной локализацией производства. Светодиоды GS LED разрабатываются и производятся холдингом GS Group на базе высокотехнологичных предприятий инновационного кластера «Технополис GS» (Гусев Калининградской области). Их мощности позволяют выпускать до 145 млн светодиодов в год и способны удовлетворить потребности отрасли в отечественных светодиодах. Разработка и выпуск новых модификаций светодиодов GS LED осуществляется собственным R&D-центром, где реализуется полный цикл опытно-конструкторских, опытно-технологических и исследовательских работ. На предприятиях «Технополиса GS» выполняются все технологические операции, необходимые для признания светодиода российским: производство корпуса и корпусирование светодиода, проведение контрольных испытаний. Используя компоненты GS LED, производители могут выпускать светильники, соответствующие требованиям законодательства в части происхождения российской продукции.

Компания «Лед-эффект» — российский производитель энергоэффективного светодиодного освещения. Собственные технологии и современные методики планирования производственных процессов позволили сотрудникам «Лед-эффект» разработать большое количество светодиодных приборов для применения на различных объектах. Компания самостоятельно осуществляет полный цикл производства: от проектирования и разработки новых моделей до обработки металла, сборки и испытания готовой продукции в собственной светотехнической лаборатории.

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