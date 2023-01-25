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Sitronics Group запустит ИТ-курс для студентов Воронежского государственного университета

Sitronics Group запустит ИТ-курс для студентов Воронежского государственного университета.

Курс обучения по DevOps-инжинирингу составлен центром разработки Sitronics Group (входит в АФК «Система») в Воронеже. Он продлится один семестр и рассчитан на студентов старших курсов. Их познакомят с рядом фундаментальных практик и инструментов, которые необходимы для решения задач по созданию и поддержке актуальной инфраструктуры ПО.

Курс пройдет в формате 16 теоретических и практических занятий, на которых студенты ИТ-факультета ВГУ рассмотрят ключевые задачи DevOps-инженера: работу с серверами Linux, виртуальными машинами, автоматизацию этапов разработки ПО, мониторинг и контроль качества. Обучение начнется 13 февраля.

«DevOps-инженер – одна из самых востребованных сегодня профессий на российском рынке ИТ. Sitronics Group имеет большой опыт разработки сложных решений для бизнеса, промышленности, финтеха и других отраслей. Поэтому мы решили создать программу обучения, которая даст возможность начинающим разработчикам получить практический опыт и научиться решать актуальные задачи», – сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Студенты факультета компьютерных наук ВГУ узнают о самых последних тенденциях в разработке ПО для крупных игроков на российском и зарубежном рынках, научатся поднимать виртуальные машины с помощью Vagrant, настраивать их через Ansible, создавать образы и контейнеры Docker и многое другое.

«Методологии DevOps, безусловно, должны обучать высококвалифицированные специалисты-практики. Мы очень рады, что наш российский партнёр, компания Sitronics Group, реализует такой факультативный курс для студентов ФКН. Уверен, что факультатив будет очень популярен. В ближайшей перспективе – включение соответствующего учебного курса в основные образовательные программы бакалавриата и магистратуры», – сказал декан ФКН Александр Крыловецкий.

Лучшие студенты по итогу обучения получат возможность пройти практику в центре разработки Sitronics Group в Воронеже.

«Многие из нас воспитаны ВГУ, поэтому так мы стремимся выразить свою благодарность Альма-матер. Мы не хотим перегружать студентов, от обязанностей по основной программе их никто не избавлял. Поэтому курс факультативный для тех, кто действительно хочет повысить свою квалификацию, заполнить практические пробелы», – отметил руководитель департамента разработки ПО в Воронеже Юрий Синтяев.

Ранее между Sitronics Group и Воронежским государственным университетом было заключено соглашение о сотрудничестве с целью развития и внедрения современных цифровых и производственных технологий, применяемых в реальном секторе экономики и в образовании.

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