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«Мегафон» усиливает направление мобильной коммерции

«Мегафон» завершил сделку по покупке компании «Инgлат» - крупного игрока на рынке мобильной коммерции. Сделка позволит оператору усилить финтех-направление и предложить абонентам новые удобные сервисы. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Мегафон» приобрел 100% компании у структур USM за денежные средства, сделка закрыта в январе 2023 г.

«Мы видим большой потенциал в развитии направления мобильной коммерции. С уходом с российского рынка платежных инструментов зарубежных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей возросла. Наличие сильной экспертной команды и разработок “Инплат” в периметре “Мегафона” позволит нам предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов», - сказал директор по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона» Александр Соболев.

«Инплат» – ключевой партнер «Мегафона» в области мобильной коммерции, обрабатывающий 80% потока платежей со счета телефона. Компания работает на российском финтех-рынке более 12 лет, предлагая свои решения в области онлайн-платежей крупным игрокам рынка электронной коммерции и телеком-операторам.

Ключевые проекты по приему платежей в сервисах «Мегафона» были запущены совместно с «Инплат». Среди недавних проектов – внедрение сервиса Smart Pay, который позволяет проводить оплату, даже если на счете абонента недостаточно средств, списывая недостающую сумму с банковской карты без прерывания платежа. Сервис экономит время абонентов и повышает конверсию для партнера.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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