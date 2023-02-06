До 26,4 млрд руб. возросла выручка «СКБ Контур» по итогам 2022 года

Консолидированная выручка группы компаний «СКБ Контур» — разработчика экосистемы для бизнеса — составила 26,4 млрд руб в 2022 г. В условиях нестабильности рынка выручка компании продемонстрировала значительный рост — на 16,8% по сравнению с 2021 г. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В 2022 г. «СКБ Контур» удалось не только сохранить, но и приумножить штат сотрудников: к концу года их число выросло на 8% и стало более 10,5 тыс. человек.

Весной в рамках импортозамещения компания выпустила на рынок сервис видеоконференцсвязи «Контур.толк» — полноценную замену Zoom. На смену зарубежным аналогам также пришли сервис для удаленного доступа «Контур.доступ» и сервис для идентификации пользователей «Контур.ID». Сервис организации командировок «Контур.тревел» предназначен для замены ушедших с рынка Booking и Airbnb. Усилил позиции на рынке сервис идентификации клиентов «Контур.призма». Сейчас в нем проводится 13 млн. уникальных проверок юридических и физических лиц в месяц, сервисом пользуются 90 российских банков.

1,3 млрд электронных документов прошло через сервисы электронного документооборота (ЭДО) «СКБ Контур» в 2022 г., это на 22% больше, чем годом ранее. Это юридически значимые и EDI-документы. Возросший интерес бизнеса к электронному документообороту объясняется, в частности, стремлением к сокращению расходов: аналитики компании наблюдали скачок подключений к сервисам весной, когда бумага резко выросла в цене.

Более 910 тыс. квалифицированных сертификатов электронной подписи выдали Удостоверяющие центры (УЦ) «Контура».

Одним из ключевых событий 2022 г. для «СКБ Контур» стали инвестиции в приобретение доли в ПАО «Банк Екатеринбург». В 2023 г. перед группой компаний стоит не менее амбициозная цель — усиление финтех-направления. Это еще один шаг в сторону развития экосистемы для бизнеса.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Прошедший год проявил способность нашего бизнеса быстро и успешно реагировать на внешние вызовы. Мы перестраивали процессы, внедряли новые технологии, как и прежде обеспечивали безопасность и сохранность данных наших пользователей. При любых обстоятельствах приоритет для “СКБ Контур” — поддержание стабильности и непрерывности работы почти 2,5 млн наших клиентов: от небольших ИП до крупнейших холдингов. Инвестиции в продвижение импортозамещающих сервисов, профессионализм и экспертность команды обеспечили устойчивость нашего бизнеса и высокие финансовые показатели. Важным решением для нас стал первый шаг в развитии финтех-направления компании с целью усиления экосистемы для бизнеса и укрепления лидерских позиций».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач.Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб, а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.