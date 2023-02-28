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«Мой офис» создал в Омске центр компетенций по отечественному ПО

«Мой офис», российский производитель офисных решений для совместной работы с документами и коммуникаций, и Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ) объявили о создании центра компетенций по отечественному ПО. Подписание соглашения состоялось в присутствии первого заместителя председателя правительства Омской области Дмитрия Ушакова.

Основной задачей центра станет подготовка специалистов высокотехнологичных профессий. Они получат востребованные навыки использования, администрирования и внедрения отечественных программных продуктов. Новая структура станет единым экспертным центром по вопросам перехода предприятий на российские технологии.

Реализуемые сегодня в Омской области проекты цифровой трансформации и перехода на импортонезависимые решения сформировали запрос на увеличение числа квалифицированных ИТ-специалистов. Благодаря созданию центра в Омской области появятся новые рабочие места, будут улучшены процессы подготовки по востребованным специальностям, а также будет способствовать повышению интереса граждан к работе в регионе.

Абитуриентам центра компетенций будет доступен ряд образовательных курсов, подготовленных при непосредственном участии сотрудников «Моего офиса». В том числе, пользовательские курсы по работе в продуктах «Моего офиса», комбинированное обучение по работе с офисным ПО и системами электронного документооборота, а также инженерные направления, посвященные инсталляции и администрированию серверных решений «Моего офиса» и их миграции на инфраструктуре заказчиков.

«Одна из важнейших задач нашего региона – цифровая трансформация и модернизация существующих информационных систем. Сегодня от скорости внедрения цифровых технологий зависит то, насколько оперативно и комфортно омичи смогут получить ту или иную государственную услуга, решать свои задачи. Но каким бы современным и технологичным не было само решение, его нужно прежде всего внедрить и настроить, и без компетентных специалистов здесь не обойтись. Открытие центра компетенций – это развитие кадров и повышение уровня цифровой грамотности жителей региона. Без крупных ИТ игроков невозможна ускоренная и качественная цифровизация. Приветствую решение «Мой офис» создать на базе омского вуза центр компетенций по отечественному ПО», — сказал Дмитрий Ушаков.

«Университет СибАДИ всегда оперативно реагирует на запросы современности. Государство четко поставило задачу по достижению технологического суверенитета, разработке отечественного ПО, кибербезопасности, поэтому мы позитивно отнеслись к предложению «Мой офис» об открытии совместного центра компетенций на базе нашего вуза. СибАДИ более 20 лет готовит специалистов ИТ-сферы, в прошлом году ввели новый профиль обучения «Цифровая экономика». Центр ИT-компетенций позволит нашим будущим выпускникам, повысить уровень их компетенций в разработке новых программ, систем, а также в эффективном управление инфраструктурой различных предприятий и организаций», — отметил Александр Жигадло, ректор Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета.

«Как вендор мы заинтересованы в увеличении количества ИТ-специалистов в России и готовы прикладывать усилия по расширению их компетенций. Учитывая географическую протяженность нашей страны, эффективно обеспечивать подготовку сотрудников на местах, которые могут действовать по разработанным нами программам перехода на отечественное ПО. Партнерство с СибАДИ позволит нам сформировать сильный наукоемкий базис для комплектации крупных предприятий Омской области квалифицированными специалистами, имеющими навыки работы с отечественным ПО», — сказал Павел Калякин, генеральный директор компании «Мой офис».

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