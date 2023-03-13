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Digital-интегратор «Улей» примет участие в конференции «Цифровизация HR»

Компания «Улей» занимается внедрением и развитием корпоративных порталов для крупного и среднего российского бизнеса, а также разработкой собственных HRM-решений на базе Битрикс24: Корпоративный университет, Оценка360, Геймификация, Бронирование рабочих мест, Управление целями, База знаний и других.

Интегратор придерживается подхода использования корпоративного портала как полноценного цифрового рабочего пространства (digital workspace) для сотрудников крупных компаний, удалённых и распределенных команд, в том числе для персонала, работающего без стационарного рабочего места. Особое внимание в «Улье» уделяют научному подходу к дизайну интерфейсов.

14 марта 2023 года в рамках конференции «Цифровизация HR» соучредитель и директор по развитию «Улья» Александр Григорян выступит с докладом «Лучше один раз увидеть: как должна выглядеть единая информационная среда компании». Спикер расскажет о правилах дизайна внутрикорпоративных сервисов, а также представит собственные решения для стилизации корпоративного портала Битрикс24 и продемонстрирует успешные кейсы.

Токен: Pb3XmBtzsqaeT3R938Hhzb8QBAM5rPpzfMBeXhxРекламодатель: ООО «ДИДЖИТАЛ УЛЕЙ»ИНН/ОГРН: 7839096458/1187847011505Сайт: https://wehive.digital/

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