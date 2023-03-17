«Аэромакс» открыла авиационный учебный центр

В Москве открылся авиационный учебный центр (АУЦ) «Аэромакс», где можно получить полноценную рабочую специальность, связанную с управлением беспилотными воздушными судами, имея лишь аттестат об окончании средней школы. Лицензия АУЦ дает право на образовательную деятельность сразу по трем направлениям: профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, а также дополнительное образование детей и взрослых.

Образовательная программа профессиональной подготовки составлена на основе утвержденного Минтрудом РФ профессионального стандарта для специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) максимальной взлетной массой не более 30 кг. Теоретический модуль включает в себя основы воздушной навигации, аэродинамики, метеорологии, воздушного законодательства, организации летной работы и обеспечения безопасности полетов. Отработать навыки управления воздушными судами можно будет на учебных тренажерах, работа которых основана на программных продуктах «Аэромакс». Только после этого слушатели будут допущены к управлению реальной техникой.

Летная практика будет проходить на учебных аэродромах с использованием гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) самолетного и коптерного типов, которые производятся в ГК «Аэромакс». На этом этапе слушатели сами будут осуществлять полеты, освоят навыки наземной подготовки и технического обслуживания судов, познакомятся с управлением целевой нагрузкой, системами передачи и обработки информации. Общая продолжительность обучения составит около месяца.

Люди, уже имеющие профессию, могут получить дополнительное профессиональное образование – пройти курсы повышения квалификации. Их продолжительность зависит от уровня стартовой подготовки слушателя и типа беспилотного воздушного судна.

В АУЦ созданы условия для обучения с применением дистанционных образовательных технологий, а имеющаяся материально-техническая база позволяет максимально глубоко погрузить слушателя в будущую профессиональную деятельность, дать ему не только теоретическую, но и хорошую практическую подготовку.

«Открытие собственного авиационного учебного центра – это финальный аккорд в работе по созданию компании полного цикла. Теперь мы можем самостоятельно готовить сотрудников для своих предприятий, которые занимаются производством гражданской беспилотной техники и оказанием комплексных услуг с применением БАС, – сказал Олег Сердюк, директор АНО ДПО «АУЦ «Аэромакс». – На первом этапе мы будем обучать операторов БВС, но далее планируем охватить и другие рабочие специальности, которое востребованы на рынке. Речь идет о направлениях, связанных с беспилотной отраслью, таких как перевозка грузов воздушным транспортом, программирование. Это, по нашему мнению, положительно повлияет на обеспеченность отрасли квалифицированными кадрами».

В учебном центре ведется активная работа по созданию образовательных программ технической и профориентационной направленности – дополнительных общеобразовательных программ в области ИТ, программирования, авиамоделирования.

К учебному процессу в качестве преподавателей будут привлечены внешние эксперты отрасли, а также специалисты «Аэромакс» из числа инженеров-технологов, конструкторов, авиационных техников, разработчиков радиоэлектронного оборудования, внешних пилотов и операторов БВС, которые перед началом занятий сами пройдут в АУЦ необходимую подготовку для ведения педагогической деятельности.