Вице-президент «Ланита» рассказал о ключевых эффектах от внедрения ИИ на конференции CNews «Искусственный интеллект»

Владимир Вертоградов, вице-президент компании «Ланит», управляющий директор компании «Норбит», на конференции CNews «Искусственный интеллект» продемонстрировал как влияет внедрение ИИ на ключевые HR- и бизнес-процессы. Вместе с экспертами из крупнейших российских компаний он обсудил динамику ИИ-направления, перспективы и главные тренды отрасли.

Вертоградов подчеркнул, что отечественный рынок пока еще недостаточно активно внедряет ИИ-инструменты, хотя они способны в разы повысить эффективность ключевых отраслей экономики, так как облегчают и ускоряют принятие управленческих решений. Основной потенциал таких инструментов связан с обучением нейросетей – этот стек технологий позволяет реализовать множество вариантов не только стандартных, но и комплексных сценариев.

Эксперт отметил, что в группе компаний разрабатываются как ИИ-продукты для массового применения, так и для узких отраслевых задач. Полезными для любого бизнеса он считает интеллектуальных помощников и ИТ-решения для прогнозирования оттока персонала. Такие продукты уже есть в портфолио «Норбит» и активно внедряются в российских компаниях. Их востребованность обусловлена сложившимся за последние несколько лет острым кадровым дефицитом и необходимостью не только нарастить команду специалистов, но и сохранить их.

Владимир Вертоградов рассказал и о более узкоспециализированных инструментах, в частности о решении для рынка недвижимости, которое помогает прогнозировать конкурентоспособные цены в условиях высокой неопределенности. Система на базе искусственного интеллекта и машинного обучения собирает и анализирует полную информацию об объектах по более чем 100 параметрам. В ней используется несколько моделей, предсказывающих вероятность заключения сделки, параметры объекта и объем продаж в зависимости от цены. Всё это помогает специалистам принимать взвешенные управленческие решения и готовить точные прогнозы, которые реализуются в будущем.