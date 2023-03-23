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МТС планирует выпускать автокомпоненты в ОЭЗ «Технополис Москва»

МТС объявилаа о сделке по приобретению ООО «Ди Вай Технолоджис», занимающегося строительством завода для промышленного производства автомобильной электроники, с целью развития бизнес-вертикали «МТС авто».

МТС приобрела 100% долей ООО «Ди Вай Технолоджис» – компании, занимающейся строительством завода для промышленного производства автомобильной электроники на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» (площадка «Алабушево»).

Приобретение компании позволит «МТС авто» использовать отраслевые технологии и стандарты для производителей легковых и грузовых автомобилей, кому необходимо выполнение 719 постановления по локализации автомобильной отрасли. Предприятие включено в программу Минпромторга России «АК-2035» по обеспечению автопроизводителей критическими компонентами и материалами автомобильной промышленности.

На производстве планируется разработка и выпуск продукции систем связи и телематики, аппаратных решений для безопасности вождения, бортовых информационных и мультимедийных систем с интегрированными сервисами экосистемы МТС и партнеров, а также других систем в рамках развития программы автомобильной электроники.

На заводе предполагается размещение лаборатории для проведения отраслевых испытаний и тестирования разрабатываемой продукции, а также для сторонних испытаний внешних предприятий отрасли.

«Отечественные решения систем комфорта и мультимедиа для автомобилей становятся в России все востребованее, и мы ожидаем быстрого роста этого сегмента в ближайшие годы. При этом «МТС авто» уже занимается разработкой локального софта, который может лечь в основу производства аппаратной части и принципиально новых решений для обеспечения безопасности и комфорта водителей. Поэтому мы продолжаем расширять инвестиции в направление МТС Авто, а также в программы производства автокомпонентов в рамках решения задач отрасли по импортозамещению», – сказал генеральный директор «МТС авто» Денис Смирнов.

Новые продукты будут полезны автомобильным заводам, сборочным площадкам новых автомобилей, транспортно-логистическим компаниям, операторам каршеринга и другим предприятиям транспортно-инфраструктурного комплекса.

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