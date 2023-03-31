Softline и «Даком М» объявили о начале партнерства

Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, и «Даком М», российский разработчик систем виртуализации Space, объявили о стратегическом партнерстве. Совместными усилиями компании будут развивать проекты по строительству ИТ-инфраструктуры на отечественных решениях.

Экосистема виртуализации Space – спектр решений для серверной виртуализации и организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Среди них – облачная платформа SpaceVM, предназначенная для развертывания полноценного частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов. Еще одним востребованным решением является платформа для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов Space VDI. Она позволяет объединить все корпоративные приложения компании в единую область, обеспечивая эффективное масштабирование и гибкость виртуальных рабочих мест сотрудников. Все продукты являются собственной разработкой «Даком М» и включены в Единый реестр отечественного ПО.

«Партнерство позволит нам использовать опыт, маркетинговые инструменты и профессионализм ГК Softline для расширения наших компетенций и продвижения продуктов Space на рынок. Наши решения созданы с учетом запросов российского рынка, при этом в функциональном плане сопоставимы с иностранными аналогами и отвечают всем требованиям импортозамещения», – сказал заместитель генерального директора «Даком М» Денис Агеев.

«Стратегическое партнерство с «Даком М» представляет большую ценность для нас. В рамках нашего комплексного сотрудничества мы плотно взаимодействуем с вендором, предоставляем ему не только свою обратную связь, но и транслируем пожелания заказчиков. Это помогает нашему партнеру держать «руку на пульсе» и постоянно развивать свои продукты в соответствии с актуальными потребностями клиентов. В свою очередь, мы заинтересованы в еще большем углублении собственной экспертизы по решениям Space, чтобы участвовать и в пресейле, и во внедрении решений, и в обучении пользователей», – отметила Елена Пешкова, руководитель отдела программно-аппаратных решений для систем виртуализации и резервного копирования в ГК Softline.