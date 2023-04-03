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Сервис денежных переводов Paysett провел ребрендинг: новое название — Avosend

Международная финтех-компания Paysett объявила о ребрендинге, представив новое название для своего сервиса трансграничных переводов — Avosend. Обновления также затронули логотип и фирменный стиль, интерфейсы сайта и приложения. Об этом CNews сообщили представители Avosend.

Название Avosend образовано из двух частей: «avo», что включает простой и узнаваемый образ авокадо, и «send» — ключевую функцию сервиса. Так, при смене названии сохраняется вербализация миссии продукта — «упростить взаимодействие клиента с денежными переводами».

Дополнительным вектором в выборе нового имени послужило намерение бренда выйти на международную аудиторию, клиентов и партнеров, и название сайта Avosend — с новым доменом .com — помогает достичь прозрачности и доступности своих услуг широкой аудитории.

Дизайн Avosend сочетает в себе цвета eggplant и green. Это, с одной стороны, обращение к современному потребителю, который постоянно отслеживает развитие мира финансов и выбирает среди наиболее гибких, полнофункциональных платформ, а с другой стороны — ориентация на лучших представителей финтех-сферы и готовность к взаимодействию с новыми партнерами.

Также Avosend планирует дополнить визуальный стиль образом телепорта. С позиции потребителя, телепорт или портал — это простой инструмент для мгновенного движения в любом направлении. Простота и скорость этого процесса достигается на базе отлаженной экосистемы, с учетом актуальных технологий и инноваций развивающейся финансовой сферы.

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