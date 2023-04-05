26–27 апреля в Москве состоятся IV Российский Саммит по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Awards 2023 и Российский Технологический Форум TECH Forum & Awards 2023

26–27 апреля в Москве состоятся IV Российский Саммит по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit & Awards 2023 и Российский Технологический Форум TECH Forum & Awards 2023. Участники этих важных событий в области цифровизации и внедрения современных технологий обсудят цифровое будущее страны и развитие современного ИТ-ландшафта в России, выстраивание новых схем и механизмов сотрудничества в реализации инфраструктурных ИТ-решений, меры и инструменты государственной поддержки IT-кадров, а также стимулирование технологического обновления в отраслях экономики и возможности по опережающему технологическому развитию. Лучшие CDTO и CTO руководители, а также проекты в области цифровой трансформации и технологические решения будут отмечены профессиональными премиями.

Организатором мероприятия выступает LBS International Conferences при поддержке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», стратегическим партнером - АНО «Цифровая экономика», платиновым партнером - ООО «Облачные технологии» (Cloud technology Limited).

Среди спикеров CDO/CDTO Summit 2023:

Евгений Чаркин , заместитель генерального директора по вопросам цифровой трансформации, РЖД

, заместитель генерального директора по вопросам цифровой трансформации, РЖД Александр Крупин , начальник управления по цифровым технологиям, Норильский Никель

, начальник управления по цифровым технологиям, Норильский Никель Алексей Сидорюк , директор направления «Цифровая трансформация отраслей», АНО «Цифровая экономика»

, директор направления «Цифровая трансформация отраслей», АНО «Цифровая экономика» Николай Верховский , директор программ по цифровой трансформации, академический директор программ Digital Shift и Global Shift, Московская школа управления СКОЛКОВО

, директор программ по цифровой трансформации, академический директор программ Digital Shift и Global Shift, Московская школа управления СКОЛКОВО А также многие другие руководители блоков ИТ и цифровизации из ведущих компаний различных отраслей.

CDO/CDTO Summit & Awards 2023 является важным нетворкинг-пространством для обмена опытом среди топ-менеджеров и руководителей цифровой трансформации. В этом году лидеры рынка расскажут про: ► актуальные стратегии цифровой трансформации; ► кейсы по внедрению отечественных решений в крупнейших российских компаниях и в госсекторе; ► меры по реализации импортозамещающих программ для обеспечения технологического суверенитета страны и укрепления национальной безопасности; ► успешные примеры импортозамещения, реализованные на сегодняшний день в России; ► развитие кадрового потенциала IT-отрасли в 2023.

Достижения в области цифровой трансформации будут оцениваться в таких номинациях Премии CDO/CDTO Awards 2023, как: ▲Digital-трансформация года, ▲Компания с лучшей Digital-культурой, ▲Digital-решение года, ▲Digital-проект года, ▲Smart City, ▲Цифровой регион, ▲Цифровизация в госуправлении и муниципальных органах управления, ▲Digital-стартап года, ▲Digital-платформа года, ▲Digital University, ▲Лучшая программа повышения квалификации CDO/CDTO, ▲Лучшая платформа для онлайн-обучения, ▲Лучшая программа онлайн-обучения. Церемония объявления лауреатов пройдет 26 апреля.

27 апреля состоится Российский Технологический Форум Tech Forum & Awards 2023, который служит важным местом встреч, где представители топ-менеджмента компаний, отвечающие за технологическую стратегию и внедрение новых технологий (СТО) обсудят развитие новых технологий в различных отраслях.

Спикеры Tech Forum & Awards 2023, среди которых технические директора, CTO и разработчики новейших технологий, расскажут участникам о будущем российских инноваций. Ожидается, что своим опытом поделятся представители таких компаний, как Норильский Никель, ОАК, Северсталь, Русал, Евраз, Фосагро, и многие другие. Участники Форума обсудят проблемы и возможности развития отечественного технологического бизнеса, в том числе значимые достижения в технологическом развитии страны.

Церемония объявления обладателей Гран-При и дипломов за достижения в области современных технологий Tech Awards 2023 состоится 27 апреля в таких номинациях, как: ▲Инновационная компания года, ▲Технологическая трансформация года, ▲Прорывная технология года, ▲Продукт года, ▲CTO (Chief Technology Officer) года, ▲Команда разработчиков года, ▲Лучшая программа подготовки кадров в области технологий, ▲Наиболее успешное внедрение новой технологии в производство, ▲Инноватор года.

► Присоединяйтесь к участникам офлайн или онлайн! Перенимайте новые идеи, делитесь опытом, знакомьтесь с руководителями и экспертами в области цифровой трансформации, налаживайте профессиональные связи. Получайте признание своих профессиональных достижений, номинируясь на Премии CDO/CDTO Awards 2023 и Tech Awards 2023 до 7 апреля.

Подробности и регистрация на https://cdosummit.ru

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