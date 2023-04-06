Softline меняет структуру собственности и повышает качество корпоративного управления

Группа компаний Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявляет о предстоящих изменениях в структуре собственности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

После более чем 30 лет активного участия в развитии Группы основатель Softline Игорь Боровиков принял решение и объявил о намерении выйти из состава акционеров Softline. Им, а также группой инвесторов, были достигнуты принципиальные договоренности о продаже 100% Softline фонду под управлением независимой Управляющей компании ООО «ТЕТИС кэпитал». Планируется что сделка по продаже будет полностью завершена до 30 апреля 2023 г.

Новая структура собственности и управления будет наилучшим образом способствовать долгосрочному росту бизнеса и достижению стратегических целей, стоящих перед коллективом Softline, а также учитывать интересы как текущих, так и будущих акционеров АО «Софтлайн».

Ранее Softline объявил о формировании Совета директоров. В рамках Совета директоров были созданы комитеты по аудиту, кадрам и вознаграждениям, стратегии. Всеми комитетами руководят независимые директора. Председатель Совета директоров также является независимым директором. Утвержденная структура Совета директоров показывает стремление Softline придерживаться лучших практик ответственного корпоративного управления, которое будет учитывать интересы миноритарных акционеров и других заинтересованных сторон при принятии стратегических решений. Структура Совета директоров и качество корпоративного управления Softline полностью соответствует требованиям, предъявляемым к публичным акционерным обществам.

«Более 30 лет я посвятил созданию компании Softline. Мы вместе с уникальной командой сотрудников и менеджмента создали одного из лидеров ИТ-рынка. Но все когда-то заканчивается. И сейчас я передаю Softline в надежные руки. Передаю с легким сердцем и с уверенностью в успехе. Я уверен в качестве управления со стороны Совета директоров и менеджмента, возглавляемого Владимиром Лавровым. Уверен в дальнейшем росте бизнеса. Уверен в новых горизонтах и перспективах, которые есть у Softline. Компания всегда будет рядом со своими клиентами, сотрудниками и будет обеспечивать высочайший уровень сервиса и поддержки. В последние годы в рамках развития культуры сотрудника-совладельца управленческий и операционный контроль полностью перешел к менеджменту Softline. В скором времени сотрудники и менеджмент получат в прямое владение до 15% акций АО «Софтлайн», что еще в большей степени синхронизирует интересы сотрудников и других акционеров компании. Это станет дополнительным стимулом для скорейшего достижения поставленных перед менеджментом целей. Уникальная опционная программа долгосрочной мотивации, принятая в Softline, доведет долю владения сотрудников до 25-30% в среднесрочной перспективе. Для меня важно, что сотрудники являются совладельцами компании, при этом также важно обеспечить формат участия в акционерном капитале Softline тех миноритарных акционеров и владельцев GDR Softline, которые поверили нам на прошедшем IPO. От себя могу твердо заверить, что интересы и тех и других инвесторов будут однозначно соблюдены и все они смогут монетизировать свою связь с Softline. Детали этого процесса будут озвучены рынку уже в самое ближайшее время. Мы уже говорили, что Softline подтверждает свою приверженность защите интересов всех заинтересованных сторон, включая держателей ценных бумаг, сотрудников, клиентов и поставщиков, заявленную в рамках разделения российского и международного бизнесов группы компаний. Что касается моего будущего, то я планирую сосредоточиться на новых инвестиционных проектах и личной жизни», – сказал Игорь Боровиков, основатель Softline.

«В первую очередь, хотел бы поблагодарить Игоря Боровикова не только за его неоценимый вклад в создание Softline, ключевого игрока на российском рынке и компании, далеко известной за его пределами, но и за то, что он сделал для развития отечественного рынка ИТ-услуг в целом, во многом определив его ландшафт и направления развития. Хочу подчеркнуть, что мы уже сегодня наблюдаем опережающий рост по приоритетным направлениям нашей деятельности в России — это производство и реализация собственного ПО и решений вендоров, доступных на территории России, реализация проектов по информационной безопасности, цифровой трансформации вертикальных отраслей, развитие собственных услуг и облака Softline Cloud, производство аппаратного обеспечения под брендом Inferit, усиление программы Softline Finance. Цели, которые мы ставим перед собой, масштабны. Мы продолжим расти и развиваться, выполняя все наши обязательства перед акционерами, поставщиками, покупателями и сотрудниками», – отметил Владимир Лавров, генеральный директор «Softline Россия».

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 106 000 организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг 73 329 млн руб. 4600 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.