У «Мегафона» в Самарской области новый директор

До назначения Виктор Югай занимал должность директора в Ульяновской области. Новый руководитель сконцентрируется на улучшении качества предоставляемых услуг для абонентов в губернии. Приоритетная задача — повышение скорости мобильного интернета за счет строительства и модернизации сети. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Важным направлением станет укрепление позиций «Мегафона» на бизнес-рынке в сферах кибербезопасности, облачных технологий, big data, интернета вещей и других цифровых решений. Также в зоне внимания топ-менеджера — улучшение сервиса для клиентов по всей области через наращивание точек продаж и развитие розничной сети «Мегафона» и Yota.

«Самарская область — особенный для «Мегафона» регион по ряду причин. Это научный и культурный центр, привлекающий туристов и инвесторов. На его территории расположены крупнейшие промышленные предприятия с определенными требованиями к связи и техническому обеспечению. Для нас очень ценно доверие самарцев: «Мегафон» лидирует по доле абонентской базы в области. Держать такую планку — непростая задача, но уверен, что Виктор, обладая большим опытом и знаниями, справится с вызовом и продолжит усиление позиций компании», — сказал Владимир Скурихин, директор по региональному развитию «Мегафона» в Поволжье.

Виктор Югай

Виктор Югай изучал менеджмент в Ташкентском университете информационных технологий. Работает в телекоме 13 лет. Начинал свой путь в роли руководителя отдела развития корпоративного бизнеса одного из федеральных операторов в Ханты‑Мансийском автономном округе. На протяжении четырех лет возглавлял направление развития корпоративных клиентов на территории Уральского, а затем Северо‑Западного макрорегионов «Мегафона». С сентября 2022 г. руководил бизнесом оператора в Ульяновской области. Женат, воспитывает сына.

Ранее директором компании в Самарском регионе был Максим Токаренко. Он продолжил карьеру в «Мегафоне», возглавив отделение по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.