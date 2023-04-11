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IVA Technologies вступила в АРПП «Отечественный софт»

IVA Technologies (ООО «ИВКС») вошла в состав ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» – объединения российских производителей тиражируемого программного обеспечения. Ассоциация учреждена в 2009 г. ведущими российскими разработчиками. Всего на сегодняшний день в АРПП входит более 260 отечественных ИТ-компаний.

Решение о включении IVA Technologies в состав отраслевого ИТ-объединения было принято на заседании правления ассоциации, которое прошло 28 марта 2023 г. Вступление в АРПП «Отечественный софт» поможет налаживанию регулярного общения с единомышленниками и коллегами по рынку, выстраиванию новых деловых и партнерских отношений, участию в предварительных обсуждениях отраслевых законопроектов и других правовых документов, ведению прямого диалога с государством по вопросам развития ИТ-отрасли.

«Вхождение в АРПП «Отечественный софт» открывает для нашей компании новые возможности и определенно расширяет перспективы всестороннего и взаимовыгодного взаимодействия. IVA Technologies искренне заинтересована в развитии российского ИТ-рынка и популяризации отечественных продуктов. Являясь разработчиком одной из лучших систем видеоконференцсвязи IVA MCU, которую по достоинству оценили крупнейшие корпорации, IVA Technologies активно продолжает развивать линейку решений в области унифицированных коммуникаций, на деле доказывая то, что технологический суверенитет России не просто слова, а реальность», – сказал Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies.

«Более 13 лет ассоциация «Отечественный софт» выступает эффективной отраслевой площадкой, которая объединяет участников рынка для совместной работы над развитием российской ИТ-отрасли. Наша задача – делать отечественные решения узнаваемыми и востребованными, а также вести диалог с регуляторами, устраняя законодательные барьеры. Мы искренне рады вступлению в наши ряды компании IVA Technologies и готовы к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству», – сказал Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

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