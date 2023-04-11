Корпорация МСП и крупнейшие маркетплейсы договорились о системных правилах работы на рынке и поддержке малого бизнеса

Корпорация МСП и крупнейшие российские маркетплейсы договорились совместно выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли и меры для поддержки и развития малого бизнеса в этой сфере. Об этом CNews сообщили представители корпорации МСП.

Многосторонний меморандум подписали управляющий директор Ozon Сергей Беляков, гендиректор ООО «Маркетплейс» («Сбермегамаркет») Сергей Малышев, гендиректор «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук и директор по работе с органами государственной власти «Яндекс маркета» Дмитрий Русаков. От имени корпорации МСП документ подписал генеральный директор Александр Исаевич.

В документе отражено, что маркетплейсы ведут работу исходя из презумпции финансовой добросовестности своих партнеров, применяют принципы соразмерности взаимной ответственности, а также стремятся создавать для своих партнеров благоприятные условия взаимовыгодного партнерства.

«Вместе с торговыми площадками мы договорились, что на цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел, где мы будем принимать обращения от продавцов маркетплейсов и пунктов выдачи заказов. Корпорация берет на себя мониторинг каждого обращения, чтобы в том числе отслеживать их системный характер и совместно с интернет-площадками оперативно принимать меры реагирования, а также оказание консультационной и правовой помощи при их взаимодействии с маркетплейсами. Наша общая задача — не допускать пожаров», — сказал Александр Исаевич.

Отдельным предметом обсуждения корпорации МСП с маркетплейсами в ближайшее время станут наиболее острые вопросы взаимодействия субъектов рынка электронной торговли. Один из основных — оферты, штрафы и санкции за несоблюдение правил работы с маркетплейсами.

«Важно выстроить партнерскую и прозрачную работу этого рынка. На обеих сторонах — предприниматели. Онлайн-торговля сегодня — самый быстрорастущий сегмент экономики, в котором регистрируется огромное число новых компаний. С начала пандемии число торгующих через интернет малых и средних предприятий выросло в шесть раз, до 245,9 тыс. На маркетплейсах становится все проще организовать бизнес, из-за чего число предпринимателей на площадках только продолжит расти. Это же касается и пунктов выдачи заказов», — сказал Александр Исаевич, отметив, что маркетплейсы в ходе переговоров выразили свою поддержку развитию этого сегмента рынка и готовность решать проблемные вопросы по-партнерски.

Ozon заинтересован в развитии прозрачных правил взаимоотношений с партнерами, будь то продавцы или владельцы пунктов выдачи заказов по франшизе, отметил Сергей Беляков. «Разработка системных мер, принимаемых всеми участниками рынка, является основой для успешного развития рынка. Мы последовательно выступаем за саморегулирование отрасли электронной коммерции. Так, мы были одними из инициаторов разработки базовых принципов взаимодействия участников цифровых платформ, которые были подписаны на площадке ФАС в феврале прошлого года. Эти правила легли в основу стандартов по взаимодействию маркетплейсов с продавцами», — пояснил он.

«Мы стремимся делать взаимодействие с «Яндекс маркетом» понятным и прозрачным для наших партнеров и подписанный меморандум - один из таких шагов. Например, регулярно проводим встречи с продавцами и владельцами ПВЗ, собираем пожелания от партнеров и учитываем их при доработке наших сервисов. Ведь отрасль развивается активнее именно в условиях саморегулирования и открытого диалога. Мы готовы поддерживать появление новых инструментов для саморегулирования отрасли, поскольку вместе с действующим законодательством они позволяют обеспечить баланс интересов всех участников рынка электронной коммерции и при этом поддерживают активный рост», – отметил Дмитрий Русаков.

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Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.