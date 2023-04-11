«Норбит» стал технологическим партнером компании ООО «Р.О.С.экспертиза»

«Норбит» (входит в группу «Ланит») заключил договор о сотрудничестве с российской аудиторской и консультационной фирмой ООО «Р.О.С.экспертиза». Объединив усилия, компании предложат рынку целостный подход для оценки бизнеса, цифровой трансформации и автоматизации хозяйственной деятельности. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В рамках взаимодействия «Норбит» усилит присутствие на рынке ИТ-консалтинга. Совместно с Росэкспертизой компания представит клиентам собственные решения для повышения эффективности бизнеса и программное обеспечение от ведущих отечественных вендоров. В свою очередь, Росэкспертиза планирует расширить круг клиентов аудиторских сервисов, а также линейку предоставляемых услуг. Таким образом, появится возможность полностью удовлетворить потребности заказчиков из различных отраслей в комплексных решениях для автоматизации.

Александр Козлов, генеральный директор ООО «Р.О.С.экспертиза»: «В условиях взрывной цифровизации экономики аудиторская компания фактически обязана иметь надежного ИТ-партнера. В «Норбит» за два десятилетия работы накоплена большая база внедрений как иностранных, так и отечественных решений. Компания также активно создает и собственные продукты. Вместе мы сможем быстрее развивать приоритетные направления и максимально полно соответствовать требованиям рынка в вопросах комплексного обслуживания и сопровождения клиентов».

Владимир Вертоградов, управляющий директор «Норбит»: «За последнее время запросы наших заказчиков серьезно изменились. Они ждут от нас не только развитых технологичных продуктов и сервисов, способных влиять на эффективность бизнес-процессов, но также качественного управленческого и ИТ-консалтинга. Обмен опытом, совместная работа с командой специалистов Росэкспертизы и готовые программные продукты «Норбит» помогут удовлетворить эти ожидания в полной мере».

***

Основанное в 1993 г. ООО «Р.О.С.экспертиза» является компанией, оказывающей услуги в областях аудита, бухгалтерского учета, управленческого, финансового, правового и налогового консультирования, информационных технологий и оценки. Компания является членом Саморегулируемой организации Аудиторской Ассоциации «Содружество» (СРО ААС). Внесена Федеральным казначейством в Реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.

Компания «Норбит» (входит в ГК «Ланит») специализируется на разработке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.