CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Увелка» перешла на КЭДО с помощью решения Nopaper

Компания «Увелка» перешла на кадровый электронный документооборот (КЭДО) и выбрала для этого решение резидента «Сколково» – Nopaper. Об этом CNews сообщил представитель компании Artsofte, разработчик Nopaper.

Основными аргументами в пользу сервиса стали сокращение времени на подписание документов в 3 раза за счет нахождения всех их в смартфоне, разработка брендированного приложения в фирменных цветах и логотипом «птичкой», а также удобство — зашёл и сразу видишь, где лежат документы, на каком этапе подписания, без «прыжков» и переходов по вкладкам.

На главном экране Nopaper сразу видно все статусы: что ждёт согласования, какой документ нужно подписать, а над чем работа уже завершена.

В своем решении Nopaper также предусмотрел создание электронного архива для хранения документов. Раньше архив площадью 60 м2 находился на расстоянии 3 км от завода, и, если кадровику приходил запрос на документ из архива, то полдня он тратил только на дорогу и поиски. Теперь кадровый специалист за 2-3 минуты находит любой документ в электронном архиве.

Любовь Малышева, начальник отдела персонала «Увелка», сказала: «Большинство сотрудников подписывают документ день в день. Это очень удобно, особенно когда подписывать нужно много и срочно. Например, с 1 января 2023 г. изменился размер МРОТ, и нам нужно было подписать приказы с сотрудниками. Мы это сделали за несколько дней, с бумажным документооборотом на это мог бы уйти месяц».

В Nopaper можно работать не только со штатными сотрудниками, но и с ИП, самозанятыми, фрилансерами. Кроме того, приложение позволяет настраивать маршруты для подписания документов. Достаточно загрузить документ один раз и отправить на согласование и подписание всем участникам маршрута. Количество участников не ограничено.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России катастрофическая нехватка опытных ИТ-специалистов. Компании их ищут и не могут найти месяцами

Хакеры угнали из MSI исходные коды и документы на 1,5 ТБ

ТАСС переезжает с решений Cisco, VMWare и Microsoft на российские продукты

Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов

Илон Маск окончательно «убил» компанию Twitter

Минцифры превращается в единого ИТ-закупщика для министерств

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще