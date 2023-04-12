CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries тестирует микроблоги в разделе цифрового контента

У авторов цифрового контента на портале «Wildberries цифровой» появилась возможность создавать микроблоги, выкладывать посты и формировать «новостные ленты» о своих товарах. Благодаря этому предприниматели смогут не только в онлайн-режиме отвечать на вопросы покупателей и получать от них обратную связь, но и делать предпоказы контента, размещать бонусные дополнения (например, вегетарианские аналоги своих рецептов), анонсировать новинки и осуществлять «прогрев» аудитории перед их запуском. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Новый инструмент позволит предпринимателям повышать качество своего контента и формировать аудиторию постоянных покупателей, увеличивать их лояльность, а следовательно – и свои продажи в онлайн-сегменте. Прямое взаимодействие с пользователями поможет быстрее ориентироваться в актуальных запросах аудитории и трендах, чтобы улучшать предложение для пользователей.

Новый бесплатный инструмент уже доступен для всех авторов портала «Wildberries цифровой», количество возможных сообщений от пользователей не ограничено.

Ранее Wildberries реализовал функционал чатов для всех продавцов физических товаров на своей основной платформе. В режиме реального времени предприниматели могут взаимодействовать с покупателями, отвечать на вопросы о товарах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России катастрофическая нехватка опытных ИТ-специалистов. Компании их ищут и не могут найти месяцами

Хакеры угнали из MSI исходные коды и документы на 1,5 ТБ

ТАСС переезжает с решений Cisco, VMWare и Microsoft на российские продукты

Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов

Илон Маск окончательно «убил» компанию Twitter

Минцифры превращается в единого ИТ-закупщика для министерств

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще