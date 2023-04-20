«Ред софт» и Клуб экспортеров Самарской области договорились о сотрудничестве

Отечественный разработчик программного обеспечения «Ред софт» и АНО «Клуб экспортеров Самарской области» заключили соглашение о сотрудничестве в целях популяризации российского ПО. В рамках взаимодействия подписанты будут создавать условия для развития отечественного программного обеспечения в Самарской области, а также будут организовывать образовательные проекты для предпринимателей в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Сотрудничество подразумевает обмен опытом и распространение лучших практик по направлению импортозамещения информационных технологий, проведение консультаций и организация мероприятий, создание совместных комиссий и рабочих групп по решению поставленных задач.

Операционная система «Ред ОС» в ближайшее время будет установлена на компьютерах центра импортозамещения, сообщил председатель АНО «Клуб экспортеров Самарской области» Дмитрий Хилов.