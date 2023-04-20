CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Ред софт» и Клуб экспортеров Самарской области договорились о сотрудничестве

Отечественный разработчик программного обеспечения «Ред софт» и АНО «Клуб экспортеров Самарской области» заключили соглашение о сотрудничестве в целях популяризации российского ПО. В рамках взаимодействия подписанты будут создавать условия для развития отечественного программного обеспечения в Самарской области, а также будут организовывать образовательные проекты для предпринимателей в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Сотрудничество подразумевает обмен опытом и распространение лучших практик по направлению импортозамещения информационных технологий, проведение консультаций и организация мероприятий, создание совместных комиссий и рабочих групп по решению поставленных задач.

Операционная система «Ред ОС» в ближайшее время будет установлена на компьютерах центра импортозамещения, сообщил председатель АНО «Клуб экспортеров Самарской области» Дмитрий Хилов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Seagate поймали на тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei. Власти США выписали ей штраф в $300 млн

Group-IB, основатель которой арестован, сменила имя и продала российский бизнес топ-менеджерам

В России разрешат «пиратить» ПО сбежавших из страны разработчиков. Но платить за него все равно придется

Google не станет платить $20 млн изобретателям «песочницы» в браузере Chrome. Один из ее создателей во время процесса умер

Что VK продал, и что у него осталось, или что происходит со знаменитым киберспортивным холдингом Esforce

Softline готовится выпускать ноутбуки в России

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще