CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Импортонезависимость
|

Разработчики ОС «Аврора» растят новое поколение системных инженеров-программистов

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) расширяет спектр образовательных программ в области системной разработки.

Разработчики российской мобильной платформы «Аврора» создали новые курсы для российских студентов. В 2023 г. в университете Иннополис уже третий семестр подряд пройдет очный курс Advanced Linux Understanding and Programming, затрагивающий вопросы системного программирования на уровне ядра ОС и драйверов. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

По отзывам уже прошедших обучение студентов, курс для них получился интересным и сложным. Он позволяет заполнить пробелы в знаниях об операционной системе Linux и понять внутреннее устройство ядра системы, процесса загрузки, написания драйверов и взаимодействие с внешними устройствами.

«Студенты университета стараются и выполняют все задания. Уверен, что полученные знания им обязательно пригодятся в любой сфере дальнейшей работы, – сказал старший инженер-разработчик компании «Открытая мобильная платформа», автор курса Ильдар Камалетдинов. – После первых курсов некоторые студенты пришли работать к нам в компанию стажерами и, надеюсь, останутся с нами надолго».

«Началось все с запроса от студентов специализации Кибербезопасность, которые хотели больше практических навыков по Linux, а также глубже разбираться в том, как устроено ядро системы. Вместе c Ильдаром Камалетдиновым мы попробовали провести обучение в виде электива – курса на выбор. Студентам понравилось, отзывы были положительные. И теперь предмет стал обязательным для направления Кибербезопасность, – отметил Нурсултан Аскарбекулы, руководитель отдела организации образовательных программ бакалавриата и магистратуры университета Иннополис. – Для нас ценно то, что Ильдар – человек из индустрии, обладающий глубокой технической экспертизой, готовый делится практическим опытом. Кроме того, нас радует то, что новое поколения молодых специалистов мы обучаем вместе с компанией-резидентом Иннополиса».

Новая программа стартует и в Московском авиационном университете на кафедре 307. В рамках курса драйвера ОС Linux для лабораторных работ теперь будут использоваться мобильные устройства Pinephone с предустановленным прототипом ОС «Аврора». В рамках лабораторных работ студенты будут разрабатывать модули ядра Linux и изучать драйверный стек ядра Linux и системные компоненты ОС «Аврора» для работы с периферией мобильного устройства.

«Для обеспечения качества образования очень важно практическое подкрепление получаемых студентами знаний, – сказал Федор Федоров, заведующий кафедрой 307 в Московском авиационном университете. – Разнообразие задач, особенно связанных с решениями, для которых отсутствует возможность «легко нагуглить как это делается», позволяет в большей степени дать студентам навыки работы в нестандартных условиях. А непосредственное участие в проектах совместно с разработчиками российской ОС дополнительно мотивирует, заинтересовывает студентов и дает возможность ощутить причастность, сказать «я стоял у истоков, принимал участие в разработке Авроры».

«Мы, как компания разработчик, которая с особым вниманием относится к развитию своей команды, собственных продуктов и технологий, не просто понимаем важность инвестиций в образовательные программы, но и считаем это одной из приоритетных задач для всех российских ИТ-компаний, – отметил директор департамента разработки ОС «Аврора» компании «Открытая мобильная платформа» Роман Аляутдин. – А еще мы понимаем, что новых специалистов должны учить люди, которые сейчас находятся на передовой разработки, создатели реальных и работающих решений. Поэтому, невзирая на то, что мы выполняем довольно жесткий график выхода собственных релизов, мы делаем и будем делать все возможное для того, чтобы воспитывать новые поколения системных разработчиков».

***

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС купила «Навител» за 690 миллионов

В России запретят монополию App Store на приложения для iPhone. Закон уже написан

МТС инвестировала 90 миллионов в компанию, обучающую сотрудников киберграмотности через провокации

В России появился новый класс отечественного ПО

Хакеры устали нападать на Россию. Кибератаки на российскую инфраструктуру стали слишком дорогими

Российский разработчик вычислительной техники Yadro расширяет образовательные программы

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще