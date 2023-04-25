Разработчики ОС «Аврора» растят новое поколение системных инженеров-программистов

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) расширяет спектр образовательных программ в области системной разработки.

Разработчики российской мобильной платформы «Аврора» создали новые курсы для российских студентов. В 2023 г. в университете Иннополис уже третий семестр подряд пройдет очный курс Advanced Linux Understanding and Programming, затрагивающий вопросы системного программирования на уровне ядра ОС и драйверов. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

По отзывам уже прошедших обучение студентов, курс для них получился интересным и сложным. Он позволяет заполнить пробелы в знаниях об операционной системе Linux и понять внутреннее устройство ядра системы, процесса загрузки, написания драйверов и взаимодействие с внешними устройствами.

«Студенты университета стараются и выполняют все задания. Уверен, что полученные знания им обязательно пригодятся в любой сфере дальнейшей работы, – сказал старший инженер-разработчик компании «Открытая мобильная платформа», автор курса Ильдар Камалетдинов. – После первых курсов некоторые студенты пришли работать к нам в компанию стажерами и, надеюсь, останутся с нами надолго».

«Началось все с запроса от студентов специализации Кибербезопасность, которые хотели больше практических навыков по Linux, а также глубже разбираться в том, как устроено ядро системы. Вместе c Ильдаром Камалетдиновым мы попробовали провести обучение в виде электива – курса на выбор. Студентам понравилось, отзывы были положительные. И теперь предмет стал обязательным для направления Кибербезопасность, – отметил Нурсултан Аскарбекулы, руководитель отдела организации образовательных программ бакалавриата и магистратуры университета Иннополис. – Для нас ценно то, что Ильдар – человек из индустрии, обладающий глубокой технической экспертизой, готовый делится практическим опытом. Кроме того, нас радует то, что новое поколения молодых специалистов мы обучаем вместе с компанией-резидентом Иннополиса».

Новая программа стартует и в Московском авиационном университете на кафедре 307. В рамках курса драйвера ОС Linux для лабораторных работ теперь будут использоваться мобильные устройства Pinephone с предустановленным прототипом ОС «Аврора». В рамках лабораторных работ студенты будут разрабатывать модули ядра Linux и изучать драйверный стек ядра Linux и системные компоненты ОС «Аврора» для работы с периферией мобильного устройства.

«Для обеспечения качества образования очень важно практическое подкрепление получаемых студентами знаний, – сказал Федор Федоров, заведующий кафедрой 307 в Московском авиационном университете. – Разнообразие задач, особенно связанных с решениями, для которых отсутствует возможность «легко нагуглить как это делается», позволяет в большей степени дать студентам навыки работы в нестандартных условиях. А непосредственное участие в проектах совместно с разработчиками российской ОС дополнительно мотивирует, заинтересовывает студентов и дает возможность ощутить причастность, сказать «я стоял у истоков, принимал участие в разработке Авроры».

«Мы, как компания разработчик, которая с особым вниманием относится к развитию своей команды, собственных продуктов и технологий, не просто понимаем важность инвестиций в образовательные программы, но и считаем это одной из приоритетных задач для всех российских ИТ-компаний, – отметил директор департамента разработки ОС «Аврора» компании «Открытая мобильная платформа» Роман Аляутдин. – А еще мы понимаем, что новых специалистов должны учить люди, которые сейчас находятся на передовой разработки, создатели реальных и работающих решений. Поэтому, невзирая на то, что мы выполняем довольно жесткий график выхода собственных релизов, мы делаем и будем делать все возможное для того, чтобы воспитывать новые поколения системных разработчиков».

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Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.