«Мегафон» представил нового директора в Оренбургской области

Региональное отделение «Мегафона» возглавил Никита Пикульников, ранее руководивший корпоративным направлением оператора в области. На новом посту топ-менеджер сфокусируется на укреплении технологического лидерства компании. Также в зоне его внимания — продвижение продуктов кибербезопасности и других цифровых сервисов, запуск конвергентного продукта и развитие брендов «Мегафона» и Yota. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Никита Пикульников хорошо знаком со спецификой работы в регионе. Команда под его руководством реализовывала крупные проекты для предприятий области и нарастила долю рынка в сегменте корпоративных продаж. Кроме того, именно в Оренбуржье «Мегафон» впервые в стране установил компаниям-клиентам системы DLP и WAF, защищающие от утечек конфиденциальной информации.

Никита Пикульников

«Мегафон традиционно является драйвером телеком-отрасли Оренбургской области. Мы первыми в регионе запустили связь 3G и 4G, лидируем по доле абонентской базы и продолжаем усиливать позиции. Уверен, что Никита, показывающий высокие результаты на всех этапах своей карьеры, добьется поставленных задач», — сказал Владимир Скурихин, директор по региональному развитию «Мегафона» в Поволжье.

Никита Пикульников окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Управление персоналом». Работает в сфере телекоммуникаций более 12 лет. В «Мегафоне» прошел путь от специалиста по продажам корпоративным клиентам до директора регионального отделения.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.